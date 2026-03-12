La «jupe moulante» proscrite à la SNCF : un guide vestimentaire “sexiste” pour les agents fait scandale

La SNCF a récemment dévoilé un guide vestimentaire destiné à montrer à ses agents comment s’habiller selon leur morphologie, comment se coiffer et se maquiller. Un document qui fait polémique.

Ces temps-ci, la SNCF est dans la tourmente. Il y a quelques semaines, l’entreprise était au coeur d’une polémique après avoir créé des wagons interdits aux enfants, qui ont indigné de nombreux voyageurs.

Ces derniers jours, la SNCF est au coeur d’un nouveau scandale après avoir sorti un guide vestimentaire à destination de ses agents. En effet, ce guide jugé “sexiste” et “rétrograde”, est loin de faire l’unanimité.

Crédit photo : iStock

Selon ce document intitulé “Le Guide Elegance TGV Inoui”, les agents de la SNCF doivent faire attention à leur apparence dans les moindres détails et contrôler la façon dont ils s’habillent, leur coupe de cheveux, leur maquillage et la taille de leur barbe.

Au quotidien, les agents de la SNCF sont nombreux à porter des uniformes, comme dans d’autres professions. C’est le cas également de l’équipage des avions bien que récemment, une compagnie aérienne ait décidé de troquer les uniformes des hôtesses de l’air contre des pantalons et des baskets. Une avancée bien différente du document proposé par la SNCF.

“Trouver sa morphologie”

En effet, la SNCF fait un bond en arrière en présentant son guide vestimentaire. Ce document de 40 pages dévoile comment les agents doivent incarner “l’élégance à la française”. Les premières pages permettent de “trouver sa morphologie” pour savoir comment s’habiller. Il est notamment écrit qu’une femme à la morphologie en triangle “devra éviter une jupe moulante et des poches volumineuses sur les hanches” et privilégier “un haut clair ou coloré, une veste structurée, des épaulettes ou un col large” pour “rééquilibrer la silhouette en haut du corps”.

Crédit photo : SNCF

La suite après cette vidéo

Un homme qui a une morphologie en H devra quant à lui opter pour “une chemise ajustée mais pas moulante avec un col structuré”. Un homme en O, donc avec des rondeurs, devra choisir “des hauts sombres et une veste qui couvre les hanches” pour “allonger la silhouette et alléger visuellement”.

En plus de cela, des recommandations sont données sur l’apparence du visage. Les agents doivent faire attention à tous leurs accessoires, à leur maquillage, leur coiffure et leur façon de se tondre la barbe. La SNCF recommande d’avoir des “lèvres soignées”, un “regard expressif mais maîtrisé” et des conseils en maquillage sont donnés pour “camoufler les rougeurs”. L’entreprise demande aux agents d’avoir “une mise en beauté subtile, plutôt qu’un maquillage de soirée”.

“On se croirait revenu dans les années 60”

Bien entendu, ce guide est loin de faire l’unanimité, notamment auprès du syndicat Sud Rail qui exige son “retrait immédiat”.

“Certains corps seraient donc problématiques, certains corps devraient être modifiés visuellement pour correspondre à l’image que l’entreprise souhaite projeter. L’entreprise n’a ni à porter de jugement sur le corps des agents ni à exercer une quelconque emprise sur leur apparence physique. À la lecture de ces pages, on se croirait revenu dans les années 60. Ces prescriptions visent de vacto les femmes et instaurent une injection esthétique qui n’a aucune base professionnelle”, a indiqué Sud Rail, selon BFMTV.

Crédit photo : SNCF

D’après le syndicat, ce n’est pas la première fois qu’un tel document est publié par la SNCF. En 2014, l’entreprise avait déjà sorti un guide similaire qui avait indigné de nombreux agents et avait été retiré pour les mêmes raisons.

De son côté, la SNCF se défend en affirmant qu’il s’agit d’un “document de travail qui ne correspond pas du tout aux valeurs de l’entreprise” et qui n’a pas été validé. Une enquête est en cours pour comprendre comment et par qui il a été rédigé et publié.