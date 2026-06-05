Ivre, il insulte un automobiliste, qui lui met un coup de poing... et le tue

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Deux hommes en pleine dispute

En Haute-Saône, un piéton âgé de 43 ans est mort après avoir eu une altercation avec un automobiliste. Ce dernier, qui répondait aux insultes du piéton ivre, est désormais mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort.

Comment une simple altercation de rue peut-elle virer au drame ? C’est simple : ajoutez-y un soupçon d’alcool et des nerfs qui lâchent ! Ce lundi 1er juin, à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), un couple circulait en voiture lorsqu’il a été invectivé par un piéton, visiblement très alcoolisé.

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L’automobiliste est alors descendu de son véhicule pour répondre aux insultes du piéton. Une confrontation physique a rapidement éclaté entre les deux individus qui se sont "empoignés". L'automobiliste a alors donné "un coup de poing" au piéton qui est tombé lourdement au sol. Le porteur du coup est alors remonté dans sa voiture et a poursuivi sa route.

Un automobiliste serre le poingCrédit photo : iStock

Le couple mis en examen

La suite après cette vidéo

Pris en charge par les services de secours, le quadragénaire a été transféré vers un hôpital. Dans un état de mort cérébrale, il est finalement décédé le mercredi 3 juin. Le conducteur et sa compagne ont été interpellés à leur domicile le lundi soir, soit juste après les faits.

À l'issue de leur garde à vue, le conducteur a été mis en examen pour "violences volontaires ayant entraîné la mort". Sa compagne est poursuivie pour "non-assistance à personne en danger".

Le marteau de la justiceCrédit photo : iStock

Les deux suspects ont été placés sous contrôle judiciaire, conformément aux demandes du parquet de Besançon. D'après des informations de L'Est Républicain, les mis en cause ne sont pas connus de la justice, à l'inverse de la victime qui était défavorablement connue des services de police. Pour rappel, en France, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. Ça fait cher le coup de poing !

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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