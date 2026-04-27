Dès le 1er mai, le téléphone au volant entraînera la suspension immédiate du permis de conduire dans ces 4 départements

On dirait bien que cette mesure radicale convainc de plus en plus de départements. Ainsi, le permis pourra être suspendu dès le 1er mai en cas d'usage du téléphone au volant, et voici les départements où vous devrez faire spécialement attention.

Durcir le ton pour les conducteurs

Face aux nombreuses infractions commises par certains automobilistes au volant, des préfectures ont décidé de durcir le ton. En particulier lorsqu’il est question de l’usage du téléphone pendant la conduite.

Comme nous vous l’indiquions, le département des Landes a été le premier à suspendre le permis de conduire en cas d’utilisation du téléphone au volant. Ils sont désormais trois autres à lui avoir emboîté le pas : le Pas-de-Calais, le Lot-et-Garonne et la Charente-Maritime.

Dès le 1er mai prochain, utiliser son téléphone au volant dans ces départements entraînera la suspension immédiate du permis de conduire. La mesure va donc entrer en vigueur après un mois de sensibilisation auprès des conducteurs en avril.

Une suspension du permis, une contribution et une amende pour usage du téléphone au volant

Crédit photo : Stadtratte/ iStock

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Cette sanction, qui peut sembler radicale, s’inscrit alors que « l’usage du téléphone au volant constitue aujourd’hui un facteur avéré d’accidentalité : il est impliqué dans 15 % des accidents mortels, ce qui représente 7 morts sur 45 en 2025 », précise la préfecture de Charente-Maritime. La sanction entraînera une « contribution citoyenne » de 200 euros auprès « d’une association d’aide aux victimes », ajoute-elle encore.

La durée de suspension du permis de conduire peut atteindre les six mois si d’autres infractions sont commises en plus du téléphone au volant. Mais cela change selon les départements. Ainsi, le Pas-de-Calais impose une suspension de deux mois pour le même motif.

A partir du 1er mai, la suspension de permis sera immédiate si vous utilisez le téléphone au volant dans certains départements : le Pas-de-Calais, le Lot-et-Garonne, les Landes et la Charente-Maritime.❌

Chaque année, le téléphone est à l’origine de nombreux accidents graves et… pic.twitter.com/pHqxKzmC13 — Police nationale (@PoliceNationale) April 26, 2026

Cette nouvelle mesure viendra s’ajouter aux contraventions déjà existantes, c’est-à-dire une amende de 135 euros et un retrait de trois points sur le permis. Enfin, certaines infractions couplées à l’usage du téléphone au volant entraînent déjà une suspension du permis durant six mois, rappelle Le Parisien. La différence étant que cette suspension est valable sur tout le territoire français. Cette mesure pourrait-elle, à l'avenir, s’étendre à toute la France ?