Une visite médicale sera obligatoire tous les 15 ans pour renouveler son permis

Un homme âgé conduit une voiture

Ce mardi 21 octobre, le parlement européen a annoncé la fin du permis de conduire à vie. Désormais, il faudra passer une visite médicale tous les 15 ans pour obtenir son renouvellement.

Le parlement européen a définitivement réformé le permis de conduire ce mardi 21 octobre. Dans les années qui viennent, le permis de conduire à vie n’existera plus et il sera obligatoire de passer une visite médicale pour le renouveler. Cette nouvelle mesure sera valable à la fois pour les voitures et les motos.

Une femme tend son permis de conduireCrédit photo : iStock

Lors de cette visite médicale, des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires seront effectués. Si les États membres de l’Union européenne le souhaitent, ces examens pourront également être présentés sous la forme de “formulaires d’auto-évaluation ou d’autres systèmes d’évaluation conçus au niveau national”, précisent nos confrères de RTL.

Des visites médicales régulières pour les seniors

Tous les 15 ans, vous devrez donc vous rendre chez votre médecin si vous voulez continuer de conduire. Pour information, les États européens pourront réduire la durée de validité du permis de conduire à 10 ans si le document est utilisé comme pièce d’identité nationale. Celle-ci pourrait même encore être raccourcie davantage pour les personnes âgées de plus de 65 ans, lesquelles devront, en outre, réaliser des contrôles médicaux plus réguliers ainsi que des cours de remise à niveau.

Un homme âgé fait une visite médicaleCrédit photo : iStock

Cette décision n’est pas la seule nouveauté, concernant les règles de conduite. Il faut savoir en effet que la formation au permis de conduire va également changer. Ainsi, les nouveaux conducteurs apprendront les risques liés aux angles morts ainsi que les dangers liés à l'utilisation du téléphone au volant. Une attention particulière sera par ailleurs portée sur les risques encourus par les piétons et les cyclistes sur la route.

En plus de cela, le permis de conduire numérique va devenir la norme dans l’Union Européenne, selon La Dépêche. Accessible sur smartphone, il sera néanmoins toujours possible de présenter son permis au format physique.

Ces nouvelles règles devraient rentrer en vigueur, en France d’ici à 2030.

Source : RTL
Permis de conduire

