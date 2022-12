Ce Zimbabwéen voit de la neige pour la première fois et sa réaction va vous émouvoir

Pour nous Français, voir la neige semble normal, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. Ces derniers jours, la réaction d’un Zimbabwéen voyant la neige pour la première fois a ému Internet.

Récemment arrivé au Royaume-Uni pour y rejoindre son épouse, Noel Bako n’a pas pu cacher sa joie au moment de découvrir le manteau blanc qui est tombé sur la petite ville britannique de Malvern, située au sud-ouest de Birmingham, dans le comté de Worcestershire. Conséquence, les images de l’homme de 27 ans en train de faire ses premiers pas dans la neige ont rapidement fait le tour du web.

Noel a quitté son pays natal en juin pour l’Angleterre où il a emménagé avec sa femme Jaima, 29 ans, qu’il a rencontrée en 2019 lors d’une visite dans une réserve naturelle à Gweru, au Zimbabwé. Lui travaillait comme gestionnaire des commandes de matériel et de fournitures au sein d’une association et sa future femme effectuait une mission en tant que volontaire dans cette même organisation.

Dans la foulée, une fois sa mission terminée, elle a pris l’avion pour rentrer au Royaume-Uni. Mais elle a finalement décidé de retourner au Zimbabwé en janvier 2021 pour faire d’une pierre deux coups, à savoir effectuer une autre mission de volontariat et passer du temps avec Noel. « Je travaillais et j'ai vu qu'elle me regardait. Elle s'est approchée de moi et a fait le premier pas » a-t-il. Et elle d’ajouter : « nous sommes tout de suite tombés amoureux. C'est difficile à expliquer, mais je savais que j'étais attirée par lui dès le début. »

Une réaction très touchante

Noel aura donc attendu seulement quelques mois pour voir de ses propres yeux à quoi ressemble la neige en vrai. Et son témoignage à ce sujet est particulièrement touchant : « je me suis senti comme un bébé pour la toute première fois en voyant la neige. Honnêtement, j'avais envie de pleurer tellement j'étais ému. J’avais vu de la neige à la télévision, mais je pensais que c'était peut-être faux. J'avais l'impression d'être à la télé en la voyant ici. J'ai hâte qu'il neige vraiment beaucoup. »

Le couple s'est marié en mars 2021 et a demandé un visa de conjoint, qui a été accepté par l’administration britannique en juin. Aujourd’hui, les amoureux sont totalement épanouis dans leur nouvelle vie.

