Après 17 ans de couple et 3 enfants, ils se rendent compte qu'ils sont en fait cousins

La vie réserve parfois de drôles de surprises, bonnes ou mauvaises et parfois totalement insolites : ici, un couple pourtant solide et fou amoureux s'est rendu compte qu'ils étaient de la même famille. Outch.

Celina et Joseph Quinones forme ce que l'on appelle un couple solide : ces deux Américains venant du Colorado sont ensemble depuis 17 ans maintenant, sont mariés depuis longtemps et ont même trois enfants. Ils sont d'ailleurs fous amoureux l'un de l'autre (plutôt utile quand on fonde une famille), mais le destin s'est révélé assez ironique pour ces deux tourtereaux.

Un test ADN révélateur

En 2016, et simplement dans le but de faire des recherches généalogiques sur ses racines, Celina fait un test ADN. Quelle ne fut sa surprise quand on lui a appris que son mari était en réalité… son cousin. Une découverte "dévastatrice" sur le moment, mais surmonté par l'amour qui liait les deux personnes.

"On parle de trois enfants quand-même, et j'ai découvert que nous étions liés par le sang. J'ai fait mon test ADN, je pense, en 2016 et oui, c'était dévastateur. Je me disais "bébé, nous sommes de la même famille, est-ce qu'on est censé être ensemble ? C'est bizarre" Ça m'a vraiment fait flipper.

Crédit image : Celina Quinones

Faire fit des commentaires négatifs et croire en son amour

Devant cette aventure psychologique et, l'air de rien, émotionnelle, Celina s'est exprimé en vidéo sur les réseaux sociaux, cumulant rapidement plusieurs millions de vues. Elle a même écrit un livre afin de sensibiliser les gens."Mes enfants et mon mari sont tout pour moi et nous avons dépassé cette histoire. Tous nos enfants ont 10 doigts et 10 orteils, c'est un bon brise-glace haha." Elle poursuit : "Je ne vais pas laisser un peu de sang détruire tout ce que nous avons créé, cette si belle famille."

Évidemment, le couple a dû faire face à pléthore de commentaires négatifs, les incitant au divorce ou les insultant, tout simplement. "Non merci, nous resterons simplement cousins, conjoints et amants pour toujours. Maintenant, allez déverser votre bile ailleurs".

Ce n'est d'ailleurs la première fois qu'une histoire du genre fait parler d'elle...

Crédit image : Celina Quinones