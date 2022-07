Il rencontre la nouvelle petite amie de son fils et comprend qu'il est peut-être le père de son enfant

Sur Reddit, un homme a confié un témoignage surprenant : en rencontrant la nouvelle petite amie de son fils, avec qui il a eu une aventure des années plus tôt, il a compris qu’il pouvait être le père de son enfant.

Sur le réseau social Reddit, le forum « TrueOffMyChest » regroupe des témoignages de personnes qui ont besoin de se confier sur une situation délicate sans être jugées. Ce forum permet aux rédacteurs de se soulager et de dire ce qu’ils ont sur le cœur.

À voir aussi

C’est ainsi qu’un père de famille a partagé son histoire peu banale, qui peut créer de grandes complications au sein d’un couple et d’une famille. Âgé de 45 ans, cet homme est le père d’un jeune homme de 28 ans. Récemment, ce dernier lui a fait rencontrer sa nouvelle petite amie, âgée de 35 ans.

Crédit photo : iStock

En la rencontrant, le père de famille l’a tout de suite reconnue car il a eu une relation avec elle quelques années plus tôt.

« Il la voit depuis seulement environ 4 mois de ce qu’il m’a dit, mais elle et moi sommes sortis ensemble il y a deux ans. Mais cela a pris fin car je devais voyager pour le travail pendant des mois, nous avons perdu le contact », a expliqué le père sur Reddit.

Il est peut-être le père de l’enfant de la copine de son fils

En la revoyant à nouveau, l’homme a appris que la jeune femme était maman d’un bébé d’un an et demi, et que le père n’était pas présent. Ainsi, il se pourrait que cet enfant soit son fils, car la naissance a eu lieu peu de temps après leur rupture.

« C’est très probablement mon enfant, peut-on lire sur Reddit. C’est moi qui ai pensé cela dès que j’ai réalisé que c’était elle. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’était incroyablement bizarre lors de la première rencontre. Heureusement, il y avait d’autres membres de la famille, mais elle était aussi paniquée que moi. »

Crédit photo : iStock

Dorénavant, le père se demande comment aborder le sujet avec son fils, pour le mettre au courant sans trop le bousculer.

« Si c’est mon enfant, je dois le savoir, a-t-il écrit. Et même si cela me peine beaucoup de mettre mon fils dans une telle position, il doit savoir aussi. Je suis plus que nerveux, je ne sais même pas comment lui expliquer quelque chose comme ça. »

Le fils est au courant

L’histoire ne s’arrête pas là puisque dans son témoignage, l’homme nous apprend qu’il a pu avoir une discussion avec son fils, et qu’il lui a tout raconté.

« La conversation n’a pas été facile du tout. Mon fils était très confus et contrarié, comme tout le monde le serait. Je m’attendais à ce qu’il me crie dessus mais le choc était trop grand pour qu’il puisse avoir une forte réaction. Je me suis assuré qu’il sache que je comprendrais si c’était trop pour lui et que j’essaierai de faire tout ce qu’il a besoin que je fasse. Pour le moment, il a juste besoin d’espace. »

Finalement, le fils a réussi à parler avec sa petite amie pour avoir sa version des faits, et il a fini par envoyer un message à son père pour lui dire qu’il l’aime mais qu’il aura besoin de temps pour encaisser le choc. Pour le moment, on ne sait pas si cet homme est bien le père de cet enfant, mais un test de paternité va être réalisé pour en avoir le cœur net.