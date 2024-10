Après avoir accumulé des pièces de monnaie pendant 70 ans, il décide de compter le total avant de mourir

Aux États-Unis, un nonagénaire a passé 70 ans de sa vie à accumuler de la petite monnaie dans un bocal en verre. Juste avant de mourir, il a demandé à son petit-fils de faire les comptes et le montant total a de quoi surprendre.

Feriez-vous de grosses économies si vous mettiez régulièrement de côté tous les centimes que vous récupérez ? Ces petites pièces rouges peuvent s’accumuler assez rapidement si vous n’aimez pas dépenser en petite monnaie.

Aux États-Unis, c’est encore plus criant puisque seuls les centimes sont sous forme de pièces quand les billets commencent à partir d’un dollar. Et dans les habitudes de paiement des Américains, les pièces de monnaie sont rarement privilégiées pour les dépenses. Si la plupart les ignorent, un Américain âgé de 91 ans avait fait le choix de les épargner dans un grand bocal en verre pendant… 70 ans !

Sept décennies à accumuler les petites pièces qui traînaient au fond de ses poches, ça représente un poids de 70 kilos. Le nonagénaire n’avait jamais pris la peine de compter le montant de son épargne jusqu’à la fin de sa vie. Avant de mourir, son dernier souhait était de connaître le montant exact contenu dans sa grande jarre en verre et il a demandé à son petit-fils de faire les comptes.

Crédit photo : Reddit u/Crimsonkitsune333

Des économies bien maigres

Sa famille a dû utiliser un diable pour transporter les 70 kilos de pièces en prenant le soin d’entourer la tirelire géante avec du ruban adhésif pour éviter que le verre n'explose en cas de faux mouvement. Le contenu a ensuite été vidé sur une couverture.

Il a fallu une semaine entière pour tout compter et bien évidemment, toute la famille s’y est mise pour avoir le total de l’épargne le plus rapidement possible, avant que le nonagénaire ne trépasse.

Crédit photo : iStock

Résultat, en 70 ans d’épargne de fonds de poches et de fonds de tiroir, il aurait accumulé 2052,76 dollars, soit environ 1891 euros. Cela donne une moyenne de 2,25 euros par mois pendant sept décennies. Un montant qui paraît bien maigre, mais qui n’est pas perdu pour sa famille.