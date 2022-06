Après 2 ans de relation, ces deux femmes découvrent qu'elles pourraient être... sœurs

Zoom sur l’improbable mais néanmoins délicate expérience que sont en train de vivre deux femmes qui s'aiment alors qu'elles sont peut-être de la même famille.

Parmi le flot d’histoire plus ou moins dignes d’intérêt qui circulent sur TikTok, il en est une qui a particulièrement retenu notre attention, celle de Carley et Mercedes, un couple de lesbiennes canadiennes qui vit une situation bien particulière et que l’on ne souhaite à personnes.

Comme l’explique le quotidien britannique The Independant, les deux jeunes femmes, qui filent le parfait amour depuis deux ans, ont partagé le 18 juin dernier une vidéo sur le célèbre réseau social, dans laquelle elles racontent avoir découvert que leurs mères avaient eu jadis une relation avec le… même amant.

Une douloureuse révélation qui leur fait naturellement penser qu’elles pourraient bien être sœurs !

Crédit photo : capture d'écran Tik Tok / Carley&Mercedes

En couple, elles s’aiment depuis deux ans mais elles pourraient bien être... sœurs

« Quand on découvre après deux ans de relations que nos mères ont couché avec le même homme », peut-on lire ainsi en légende de leur publication qui a été visionnée plus de 12 millions de fois et relayée via le hashtag #siblingsordating, une expression que l’on pourrait traduire par « sœurs ou en couple ? »

Et parmi les nombreux commentaires qu’elles ont reçus sur TikTok, la question de leur ressemblance physique, plutôt évidente, revient sans cesse sur le tapis, ce qui ne fait qu’alimenter leurs craintes d’être sœurs.

« Je n’avais aucune idée de qui vous étiez et j’ai immédiatement pensé que vous étiez sœurs, avant même de lire le texte », leur fait ainsi remarquer une personne.

Carley et Mercredes vont publier par la suite huit autres vidéos sur la même thématique, entre les 18 et 25 juin, cumulant un nombre incroyable de vues et de commentaires.

Dans l’un de ces contenus partagés, les deux tourterelles effectuent un test salivaire afin de déterminer si leur ADN est lié. Le meilleur moyen d’en avoir le cœur net et de dissiper les doutes !

La réponse devrait être connue très prochainement et nul doute que Carley et Mercredes ne manqueront pas d’en informer leur communauté, bien qu’une confirmation de leur lien de parenté serait, à n’en pas douter, une terrible nouvelle pour elles.

Affaire à suivre !