Un duo père-fils arnaque 100 restaurants en trois ans grâce à un stratagème bien ficelé

À Toulon, un père et son fils ont été placés en garde à vue ce jeudi 3 avril après avoir arnaqué une centaine de restaurants en trois ans. Ils parvenaient à repartir sans payer l’addition grâce à une technique bien rodée.

Le “resto basket”, c’est le concept peu recommandable qui consiste à partir d’un restaurant sans payer l’addition. Si beaucoup l’ont déjà fait au moins une fois dans leur vie, ce concept a été transformé en véritable machination par un tandem que personne ne soupçonnait.

Il a fallu six mois d’enquête à la police pour enfin identifier ce duo père-fils, accusé d’avoir arnaqué une centaine de restaurants pendant trois ans dans la région toulonnaise. Le père, âgé de 48 ans, et son fils, âgé de 18 ans, ont été placés en garde à vue ce jeudi 3 avril à Toulon.

Pendant trois ans, ils ont répété le même mode opératoire afin de manger gratuitement dans des restaurants qui n’étaient pas choisis au hasard. En effet, le tandem se basait sur les avis des clients pour sélectionner les établissements où les propriétaires étaient décrits comme sympathiques.

Crédit photo : iStock

Ils allaient ensuite dans le restaurant ciblé pour y manger sans compter. L’addition grimpait généralement entre 80 et 150 euros, ce qui est effectivement énorme pour deux personnes. Seulement voilà, au moment de payer l’addition, le père feignait systématiquement un problème de carte bancaire. Dès lors, le fils partait chercher de l’argent au distributeur, mais revenait tout le temps les mains vides, prétextant un problème technique.

Il laissait sa pièce d’identité avant de la déclarer volée ou perdue

Pour assurer le restaurateur de leur bonne foi, le père laissait alors sa carte d’identité ou sa carte vitale. Comme il présentait plutôt bien, et qu'il se montrait très très embarrassé par ce contre-temps, la plupart des restaurateurs ne se méfiaient pas plus que ça, d’autant plus que laisser sa carte d’identité était un gage de confiance.

Il promettait alors de revenir avec l’argent afin de récupérer sa pièce d’identité, sauf que le duo ne revenait jamais et déclarait ses papiers d’identité comme perdues ou volés, et les refaisait comme si de rien n’était.

Crédit photo : iStock

Au total, 43 plaintes de professionnels varois ont été recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire. Le père, défavorablement connu des services de police, a reconnu une centaine de faits tandis que son fils, lui, a indiqué manger entre deux et trois fois par semaine au restaurant grâce à ce procédé entre janvier 2021 et août 2024. Si les deux sont en garde à vue pour "filouterie d'alimentation", le père est également accusé de "provocation d'un mineur à commettre un délit".

À défaut d’avoir réglé les additions des restaurants, le père risque désormais de payer une addition beaucoup plus lourde : celle de la justice. Et cette fois-ci, aucun risque qu’il se défile.