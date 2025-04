Vous risquez 1 500 € d'amende si vous avez cet objet dans votre voiture

Pour notre sécurité, il existe certains objets et dispositifs que nous n’avons pas le droit d’avoir dans notre voiture, au risque de perdre notre permis de conduire et de payer une amende salée. Voici lesquels.

Décrocher son permis de conduire est une victoire qui permet d’avoir plus de liberté et d’autonomie. Alors qu’une visite médicale liée au permis de conduire pourrait bientôt être mise en place, il est important de respecter le Code de la route pour ne pas être verbalisé et risquer de perdre son permis.

Entre les contraventions pour excès de vitesse importants, la conduite sous l’emprise de stupéfiants et l’utilisation du téléphone portable, les causes pour lesquelles on peut perdre son permis de conduire sont nombreuses. C’est ce qu’a notamment vécu cet homme qui a décroché son permis de conduire avant de le perdre quelques secondes plus tard.

Crédit photo : iStock

En plus des comportements dangereux sur la route, il existe une autre raison pour laquelle on peut perdre notre permis. L’une d’entre elles concerne un objet que nous n’avons pas le droit d’avoir dans notre voiture, au risque de recevoir une lourde sanction.

Des objets interdits dans la voiture

Depuis la loi du 4 janvier 2012, il est interdit d’utiliser des dispositifs conçus pour entraver les contrôles de vitesse. Selon La Plasturgie, certains automobilistes roulent avec des détecteurs de radars, des brouilleurs et d’autres systèmes qui permettent de localiser ou de neutraliser les contrôles. Ces équipements, commercialisés sous le nom “d’aides à la conduite”, sont en réalité interdits. Ils encouragent les excès de vitesse et augmentent donc les risques d’accident.

Crédit photo : iStock

Désormais, les patrouilles de police sont capables d’identifier ces dispositifs illégaux en quelques secondes, grâce à des détecteurs de radar actifs. Ces appareils permettent aux forces de l’ordre de détecter immédiatement les signaux radioélectriques émis par les détecteurs de radar dans les véhicules. D’après Generali, lorsque le signal est détecté, l’agent de police a le droit de vérifier si le conducteur possède l’un de ces dispositifs, et de le verbaliser le cas échéant.

Si vous roulez avec l’un de ces objets interdits, vous devrez payer une amende de 1 500 euros, voire le double en cas de récidive. Votre permis de conduire sera suspendu automatiquement ou annulé. Votre véhicule pourrait également être immobilisé ou saisi.

Pour rappel, les contrôles radar sont réalisés par la police pour limiter les excès de vitesse et les accidents sur les routes. Il est important de ne pas utiliser de dispositifs pour neutraliser ces contrôles afin de ne pas perdre d’argent ni son permis de conduire, mais aussi pour assurer sa sécurité et celles des autres automobilistes.