Vidéo : cet incident survenu dans un parc d'attraction va vous donner des sueurs froides

C’est un sacré tour de manège auquel ont eu le droit les passagers de ce parc d’attractions canadien. Alors qu’ils pensaient que cela était normal, ils sont finalement restés la tête à l’envers pendant près d’une demi-heure.

Le tour de manège a été plus long et plus intense que prévu. Samedi 23 septembre, tout semblait aller pour le mieux dans le parc d’attractions Canada’s Wonderland, situé en banlieue de Toronto, lorsqu’un problème technique est survenu.

Il était 22 heures 40 lorsque les passagers de l’attraction à sensation forte « Lumberjack » se sont retrouvés bloqués. Ce manège est composé de deux haches qui tournent sur elles-mêmes, amenant les passagers à se retrouver la tête à l’envers pendant quelques secondes avant de se balancer de nouveau.

Sauf que le manège est tombé en panne pile au moment où les passagers avaient la tête pendue vers le sol.

Les passagers coincés 25 minutes la tête à l’envers

Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour que les passagers et les visiteurs restés au pied du Lumberjack s’aperçoivent qu’il y avait un problème. Dans l’attraction, les passagers criaient à l’aide, tandis que les visiteurs qui assistaient plus bas à la scène étaient interloqués.

Dans une vidéo partagée sur X, on peut en effet constater que le manège est resté bloqué à la verticale, soufflant un vent d’inquiétude parmi les visiteurs du parc.

Canada’s Wonderland Lumberjack ride gets stuck upside down for more than 30 minutes pic.twitter.com/4oMUpkhaOJ — Made In Canada (@MadelnCanada) September 24, 2023

Il était 23 heures 05 lorsque le personnel de maintenance est arrivé sur les lieux et a fait redescendre sur la terre ferme les passagers bloqués. « Deux invités ont signalé des douleurs thoraciques et ont été soignés au centre de santé du parc avant d’être libérés sans avoir besoin de soins médicaux supplémentaires », précise le communiqué du parc d’attraction. La plupart ont été libérés par les secours après un examen.

Malgré l’efficacité du personnel de maintenance, beaucoup de passagers se sont dits choqués. Deux frères et soeurs de 11 et 15 ans, restés bloqués dans le manège, ont fait part de leur réticence à retourner un jour à Canada’s Wonderland : « Je me demande simplement, la prochaine fois que j’irai à Canada’s Wonderland, est-ce que je ferai ces grands manèges ? Parce que maintenant, j’ai peur d’y aller ».