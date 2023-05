Mécanicien depuis 50 ans, il dévoile l'arnaque la plus utilisée par les garagistes

La vie ne fait pas de cadeau et nombreux sont ceux bien décidés à se tailler la part du lion et profiter de certaines situations. Dans le milieu des réparations automobiles par exemple, il est assez courant d'avoir des problèmes détectés qui n'ont pourtant rien avoir avec celui d'origine… comme les fuites d'huile.

Avis d'expert

Si vous avez une voiture, alors vous redoutez sans doute chaque passage au banc et contrôle chez le garagiste ; encore pire, avoir un véritable problème nécessitant une intervention coûte toujours bonbon. Mais la véritable hantise de beaucoup, c'est d'avoir d'autres problèmes mécaniques diagnostiqués et se retrouver alors avec une facture indécente.

Il se trouve justement que certains garagistes en profitent et d'ailleurs, c'est exactement le fer de lance de Scotty Kilmer, un influenceur suivi par près de six millions d'abonnés sur YouTube. Il est lui-même mécanicien depuis cinquante ans et se fait alors un plaisir de mettre en lumière les pratiques douteuses de certains de ses confrères, en plus de moult astuces automobiles.

Huile Smith

En l'occurrence, l'une des récentes vidéos fait le buzz sur TikTok : Scotty Kilmer pointe ainsi du doigt les fuites d'huile qui n'en sont en réalité pas. Il prend pour exemple un véhicule :

"C'est un vieux moteur, on peut voir de l'huile à divers endroits, mais quand on regarde en dessous, il n'y a rien qui goutte sur le sol. Les garagistes vont vous montrer l'huile un peu partout et vous dire qu'ils vont devoir démonter le moteur et remplacer tous ces joints et ça va vous coûter 1000 euros."

Selon lui, avoir une petite quantité d'huile apparente n'est absolument pas un problème : une info que ne savent pas bien des conducteurs, qui se font alors berner par leur garagiste qui prétexte une fuite importante. Il a d'ailleurs lui-même constaté que les garagistes pratiquaient cette arnaque "des milliers de fois" : "si votre alternateur est sec et qu'il n'y a pas d'huile dessus, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent. Alors, si vous n'avez pas d'huile qui fuit partout, et qu'il n'y a pas d'huile sur le sol, laissez votre moteur tranquille". Parole de scoot.