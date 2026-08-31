Au Canada, une île apparaît mystérieusement sur un lac... avant de disparaître comme par magie

C’est un phénomène pour le moins étrange : sur un lac du Canada, une nouvelle île est apparue, avant de disparaître quelques jours plus tard.

Le lac Williston est situé sur la côte ouest du Canada. D’une superficie de 250 kilomètres, il s’agit d’un lac artificiel créé lors de la construction d’un barrage en 1968. Mais depuis quelques jours, il est au centre de l’attention pour une raison surprenante.

Rocky Avery, un homme qui naviguait sur le lac, a découvert une nouvelle île qui n’existait pas auparavant. Il a filmé la scène et a partagé sa vidéo sur son compte Facebook. Si cette apparition soudaine est surprenante, la suite l’est plus encore puisque l’île a disparu quelques jours plus tard.

L’île disparaît mystérieusement

Ce fait insolite a suscité la curiosité des scientifiques, qui ont d’abord pensé qu’il s’agissait d’un mensonge ou d’une image trafiquée avec l’intelligence artificielle. Cependant, des images satellites prouvent que cette île a bien existé, et qu’elle a à nouveau disparu.

Crédit photo : BC Hydro

Comme le montrent les images satellites dévoilées par la société BC Hydro, cette île était bien visible dans le lac le 21 juillet. Elle mesurait environ 70 mètres de large et 140 mètres de long, soit un peu plus qu'un terrain de football. Puis, le 5 août, cette île avait disparu. Ce n’est pas la première fois qu’une île apparaît et disparaît mystérieusement car ce phénomène s’est déjà produit en 2022, quand une île similaire a affolé les scientifiques sur Google Maps.

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D’où vient cette île ?

Contrairement à cette île hawaïenne qui a disparu suite au passage d’un ouragan, on ne sait pas où est passée l’île du lac Williston. Selon Bob Gammer, le porte-parole de BC Hydro, cette île a pu se former il y a des années, dans un endroit où du bois flotté s’est accumulé. Des plantes ont pu prendre racine dans les débris en décomposition, formant cette petite île.

Cette année, le niveau du lac a beaucoup augmenté en raison des pluies et des chutes de neige. Ainsi, en juin et en juillet, le barrage a été ouvert pour éliminer l’excès d’eau. Ce mouvement, combiné aux vents forts, a pu détacher l’île du large. Depuis, elle pourrait flotter sur l’eau et se déplacer, ce qui expliquerait le phénomène.

Comme le lac est très grand, il est impossible pour BC Hydro de surveiller toute son activité. Pour cette raison, la société appelle le public à ouvrir l’oeil, dans le cas où cette île réapparaîtrait.