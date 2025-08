Sensay Island : cette île est la première nation au monde gouvernée par l'intelligence artificielle

Depuis le 1er mai 2025, une communauté autonome baptisée “Sensay Island” est gérée exclusivement grâce à l’intelligence artificielle. Parmi les têtes pensantes du gouvernement, on y trouve notamment Winston Churchill, Marc-Aurèle ou encore Nelson Mandela.

Comment pourrait fonctionner une nation entièrement gérée par une intelligence artificielle ? C’est ce que cherche à savoir Dan Thomson, PDG de Sensay, une entreprise qui propose différents chatbots. Ce dernier a acheté une île, située au large de la province de Palawan, aux Philippines, et qui s’étend sur une superficie de 3,4 km carrés, afin de donner vie à son projet.

Selon le site officiel de Sensay Island, Dan Thomson cherche à “tester la viabilité d’un gouvernement complètement automatisé, transparent, dépourvu de corruption humaine, et capable de prendre des décisions basées sur des données impartiales”.

Ainsi, dans la pratique, les grandes décisions politiques, économiques et sociales sont prises par une intelligence artificielle. En parallèle, les habitants humains participent à l’amélioration des algorithmes et des processus décisionnels. Cette structure sociale est supposée éliminer les biais traditionnels de la gouvernance humaine afin d’instaurer une société fondée sur la rationalité et l’efficacité.

Crédit photo : D.R.

Des figures politiques historiques

Actif depuis le 1er mai 2025, Sensay Island est géré exclusivement par une IA qui serait composée de 17 modèles d’intelligence artificielle calqués sur de célèbres dirigeants historiques. Comme on peut le voir sur le site officiel du projet, le gouvernement de l’île est composée de prestigieuses figures : Marc-Aurèle en tant que président, Winston Churchill en tant que Premier ministre ou encore Nelson Mandela comme ministre de la Justice.

On y trouve également Eleanor Roosevelt, comme ministre des Affaires étrangères, Confucius comme ministre de la Justice, Sun Tzu en tant que ministre de la Défense, Leonardo da Vinci comme ministre de la Culture et Lawrence d’Arabie comme chef du Renseignement.

"L'histoire de l’humanité offre une sagesse inégalée tout en répétant les mêmes erreurs. En intégrant les idées de dirigeants exemplaires dans des systèmes d'IA transparents et éthiques, nous visons à transcender la politique à court terme et à gouverner pour un épanouissement à long terme".

Crédit photo : Sensay Island

Notons quand même qu’au-delà des 17 figures historiques transformées malgré elles en IA, les (vrais) dirigeants ont mis en place une "assemblée de remplacement humain" composée de neuf résidents élus. Ils serviront de garanties pour contrer les décisions potentiellement nuisibles prises par le conseil de l'IA, qui comprennent des "risques existentiels ou des actions qui contredisent fondamentalement les valeurs humaines".

Et pour les plus curieux, même si la micronation n’est pas officiellement reconnue, vous pouvez demander un "visa" sur le site de l’île pour la visiter.