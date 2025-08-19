Cette ville canadienne vous propose d'acheter un terrain pour... 10$ afin de vous y installer

La ville canadienne cherche à développer sa population. Pour cela, elle a mis au point une initiative proposant aux acheteurs de s’offrir un terrain pour 10 dollars.

Déménager au Canada, ça vous dirait ? Cela tombe bien puisqu’une petite ville propose de venir s’installer pour 10 dollars seulement. C’est au centre du pays, dans la province de Manitoba, qu'il faut se rendre. Et plus particulièrement dans la ville de Pipestone, dans le sud-ouest.

La municipalité rurale a trouvé un bon moyen pour stimuler le développement de son territoire. Il faut dire que Pipestone ne comptait que 1 422 habitants lors du dernier recensement de 2021. La ville cherche donc à augmenter ce nombre.

Pour cela, elle propose un programme original depuis 2012 : l’achat d’un terrain pour 10 dollars.

Des critères à respecter

Crédit photo : Wikipedia

Pour pouvoir bénéficier de cette offre, il faut cependant respecter certains critères. Les potentiels acheteurs doivent soumettre une offre d’achat pour le terrain de leur choix avec un dépôt de 1000 dollars par terrain.

L’offre doit ensuite être examinée et acceptée. Ensuite, les acheteurs ont 90 jours après l’achat pour obtenir un permis de construction et d’habitation. Ils ont 12 mois pour commencer les travaux. C’est uniquement à ce moment-là que la ville remboursera 990 dollars du dépôt.

Crédit photo : Wikipedia

En revanche, si rien n’est fait dans le délai de 90 jours, malgré l’offre acceptée, les 1000 dollars de dépôt seront perdus. Aussi, comme on peut le lire dans les documents municipaux, Pipestone se réserve le droit de refuser l’offre d’acheteurs.

Une fois la maison construite, les propriétaires pourront peut-être être éligibles à une subvention de la ville à hauteur de 3% du coût de construction. Si l’offre fait envie, plusieurs médias canadiens rappellent en revanche que le salaire mensuel moyen de la province de Manitoba est inférieur à celui du Québec par exemple (1161$ contre 1248$). Mieux vaut réfléchir avant de se lancer.