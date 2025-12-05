Il écrit que... « le père Noël n'existe pas » sur des pancartes et les affiche sur sa maison, la police intervient

Par |

Pancartes affichées sur la façade d'une maison de Brantford (Canada) / Personnage du Grinch, dans le film du même nom

Un homme a été arrêté au Canada pour avoir brandi une pancarte qui a rendu tristes de nombreux enfants. 

Les fêtes de fin d'année se rapprochent à grands pas et beaucoup d'entre nous ne cachent plus leur impatience à l'idée de partager de chaleureux moments en famille. 

Mais cette période, marquée traditionnellement par la fameuse magie de Noël, n'est pas toujours synonyme de joie pour tout le monde. Pour des raisons qui leur appartiennent, certaines personnes détestent en effet tout le folklore auquel on assiste au mois de décembre. Pire, certains font même tout ce qui est en leur pouvoir pour gâcher le plaisir des autres.

Illustration au Canada où un homme a tout fait pour briser le mythe du père Noël, en public, sous le regard médusé de nombreux parents.

Illustration du père NoëlCrédit photo : iStock

« Le Père Noël n'existe pas » : il se fait arrêter pour avoir défilé avec une pancarte de mauvais goût

L'intéressé a ainsi semé la pagaille dans la ville de Brantford, située en Ontario, non loin des fameuses chutes du Niagara. 

Alors que cette charmante commune - surtout connue pour avoir été le lieu de naissance de l'inventeur du téléphone Alexandre Graham Bell - coulait des jours heureux en ce mois de décembre, le quotidien de certains riverains s'est retrouvé chamboulé. La faute à un petit farceur, quelque peu odieux, qui a voulu briser les rêves des enfants en accrochant, sur la façade de sa maison, des pancartes indiquant que... le père Noël n'était qu'une invention.

« Le Père Noël n'existe pas, le Père Noël ce sont vos parents, c'est votre famille qui achète vos cadeaux », pouvait-on lire ainsi sur ces messages, placardés aux quatre coins de la villa (photo ci-dessous).

Pancartes affichées sur la façade d'une maison de Brantford (Canada)Crédit photo : capture d'ecran / X

L'homme a même poussé le vice jusqu'à mettre des lettres... phosphorescentes afin qu'elles soient visibles la nuit.

À la vue de ces pancartes, des familles entières ont été outrées, craignant certainement de devoir sécher quelques larmes sur les joues de leurs bambins. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la police locale a été appelée pour tenter de raisonner ce riverain, surnommé le Grinch du Canada », en référence au célèbre personnage incarné par l'acteur Jim Carrey, dans le film éponyme.

L'individu, qui n'avait enfreint aucune loi, a finalement retiré ses pancartes de la discorde, au bout de longues minutes de négociation. Mais il était déjà trop tard et le mal était fait.

Nul doute que l'enfance de nombreux petits Canadiens de Brantford vient de se briser cruellement...

Source : BBC
Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

