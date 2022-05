Au Havre, une voiture prise pour cible par des milliers d'abeilles

Fin avril, une scène surréaliste s’est déroulée au Havre : des milliers d’abeilles se sont massées sur la lunette et le coffre d’un véhicule. Un phénomène habituel et impressionnant.

Jeudi 28 avril, un Havrais est tombé des nues en retrouvant sa voiture garée dans une rue. La raison ? Il a découvert un essaim d’abeilles géant sur l’arrière de son véhicule. Cette scène surréaliste a été capturée par Brice Carron, pompier et fondateur de Bribees Apiculture.

Crédit Photo : Bribees Apiculture

Une scène impressionnante

Sur les images, on aperçoit des milliers d’abeilles agglutinées sur la lunette et le coffre de la Peugeot 2008. Sur place, l’apiculteur a fait tout son possible pour déloger les insectes à l’aide d’une ruchette. Une fois la reine capturée, tous ses sujets ont pris la fuite.

Interrogé par Actu.fr, Brice Carron affirme que ce phénomène est tout à fait normal : « De mai jusqu’à fin juin, c’est la période de reproduction de l’abeille », a-t-il indiqué au site d’information. Toutefois, il ignore pourquoi les hyménoptères ont jeté leur dévolu sur la voiture.

Crédit Photo : Image d'illustration / Istock

Dans un entretien accordé à 20 Minutes, l’apiculteur explique que la « chaleur de la tôle de la voiture » a pu attirer la colonie. Il rappelle que la période d’essaimage permet aux populations d’abeilles de se régénérer et de se multiplier.

« Elles se déplacent alors de point en point, jusqu’à ce qu’elles trouvent un endroit ». Enfin, le spécialiste rappelle également que les essaims d’abeilles ne sont pas dangereux. En effet, ces apidés ont tendance à piquer lorsqu’ils se sentent menacés.

Mercredi dernier, le pompier a confié sur les réseaux sociaux que « les insectes ont trouvé refuge dans une nouvelle ruche ». Tout est bien qui finit bien !