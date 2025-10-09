Au Texas, des agriculteurs assistent à l'atterrissage d'un engin de la Nasa de 680 kilos dans leur champ

Au Texas, des agriculteurs ont eu une drôle de surprise ce jeudi 2 octobre. Un ballon de la Nasa, de 680 kilos, a atterri au beau milieu de leur champ.

Jeudi 2 octobre, la famille Walter, originaire du Texas, a vécu une situation pas comme les autres. Ces exploitants agricoles étaient à l’extérieur quand ils ont aperçu un objet massif dans le ciel, semblable à un parachute ou une montgolfière. Immédiatement, Ann Walter a appelé la police pour l’avertir de la présence de cet objet étrange dans le ciel.

C’est ainsi qu’elle a appris que la Nasa cherchait à localiser l’un de ses engins porté disparu. Il s’agissait d’un équipement de grande taille accroché à un parachute. Peu après l’appel, Ann a été appelée par son compagnon Hayden, qui l’informait qu’un engin spatial venait d’atterrir… dans leur champ.

Crédit photo : Ann Vincent Walter / Facebook

Un ballon spatial de 680 kilos

Selon Le Parisien, cet objet de la Nasa a été lancé par la Columbia Scientific Balloon Facility. Il mesurait 1 mètre de large pour 4 mètres de long et pesait 680 kilos. En découvrant l’objet dans son champ, Ann a contacté les scientifiques de la Nasa pour les prévenir de sa trouvaille, et ces derniers sont rapidement arrivés sur les lieux.

Crédit photo : Ann Vincent Walter / Facebook

L’engin spatial est monté à 36 kilomètres d’altitude et avait pour mission de collecter des données scientifiques. Cependant, il a perdu le contact avec les ingénieurs moins de 24 heures après son lancement et est retombé sur Terre, dans le champ de la famille Walter. Un fait qui ressemble à la disparition de cet objet étrange qui s'est approché de la Terre, égaré par les astronautes dans l'espace.

“Les policiers m’ont remerciée de les avoir informés car une équipe de la Nasa essayait actuellement de trouver et de récupérer leur équipement. Je suis tellement contente que nous ayons pu voir ça dans le ciel. C’était une expérience géniale !” a confié Ann Walter sur Facebook.

Par chance, personne ne se trouvait dans le champ au moment où l’objet de plus de 600 kilos a atterri. Les agriculteurs ont eu plus de peur que de mal et ont maintenant une belle anecdote à raconter à leurs proches.