Un homme portant une couche poursuit une petite fille et lui demande de le changer en hurlant « goo goo gaa gaa »

Aux États-Unis, un habitant du Texas a été interpellé après avoir demandé à une fillette de lui changer sa couche.

Une scène terrifiante.

Les faits remontent au 29 juillet 2025 à Tyler, une ville située au Texas (États-Unis), rapportent plusieurs médias américains.

Wesley Worl, un habitant de 45 ans, a été arrêté pour sollicitation de mineure et intrusion criminelle. Que s’est-il passé ?

Crédit Photo : CBS19

Vêtu d’une couche, il emploie un langage « bébé »

Selon les informations de People, le quadragénaire a abordé une enfant de onze ans près d’une école primaire.

Lorsque cet incident s’est produit, l’homme était uniquement vêtu d’une couche et portait une tétine autour du cou.

La petite fille circulait à vélo, aux alentours de 18 heures, lorsque l’individu est sorti de son camion. Il aurait alors approché la fillette, avant de lui demander de lui changer sa couche.

Crédit Photo : iStock

Selon les autorités, ce dernier aurait ensuite crié des phrases à caractère sexuel et enfantin à son encontre.

« Il a sauté de son véhicule et lui a dit ‘'Goo goo gaa gaa. J’ai besoin que tu changes ma couche''», a déclaré à l’époque Andy Erbaugh, responsable de l’information publique au sein du département de police de Tyler.

La fillette se réfugie chez des voisins

La victime, qui se promenait avec une copine, s’est enfuie en courant avant de se réfugier chez des voisins.

« Ils la connaissaient. Ils ont contacté ses parents, qui se sont rendus sur place. Ils ont immédiatement appelé la police », a indiqué le policier.

Crédit Photo : CBS19

Après l’incident, Wesley Worl est remonté dans son camion et a pris la fuite, mais l’un des témoins a relevé une partie de sa plaque d’immatriculation.

« Nous avons obtenu une description de lui, nous avons fait le rapprochement, nous avons cherché, nous avons découvert qu'il s'agissait de Wesley Worl, nous avons obtenu un mandat d'arrêt contre lui et nous l'avons arrêté », a détaillé Andy Erbaugh.

Un lourd casier judiciaire

À la suite de son interpellation, Wesley Worl a été incarcéré à la prison du comté de Smith. Le montant total de sa caution s'élève à 600 000 dollars (environ 520 690 euros).

Une déclaration sous serment relative à l’arrestation décrit les actes du détenu comme « fétichistes », révélant un « comportement prédateur ».

Dans le passé, le prisonnier a été arrêté à plusieurs reprises pour des « actes inappropriés envers les enfants », souvent alors qu'il portait une couche.

Crédit Photo : CBS19

La deuxième accusation concernant l’intrusion découle d’un incident survenu le 15 juillet 2025, au cours duquel il s’est rendu dans un supermarché Walmart, dont il avait été banni. À l’époque, l’homme s’était exhibé devant un enfant de douze ans dans le magasin.

Un autre document décrit de nombreuses accusations criminelles remontant à 1999. Pour l’heure, Wesley Worl se trouve toujours derrière les barreaux.