Pour avoir lu des extraits polémiques du Journal d'Anne Frank à ses élèves, ce prof a été licencié

Au Texas, un professeur a été renvoyé pour avoir lu des passages du roman graphique du Journal d’Anne Frank à ses élèves de quatrième. Cette version du roman contiendrait des éléments jugés pornographiques.

Livre mondialement connu, le Journal d’Anne Frank n’a jamais laissé personne indifférent. Les confidences d’une jeune fille juive exilée aux Pays-Bas, sous le régime nazi, constituent un récit poignant de ce que pouvait ressentir une adolescente dans une époque en guerre où sa religion lui mettait une cible dans le dos.

C’est donc naturel que cet ouvrage soit régulièrement étudié à l’école, mais certains passages, dans lesquels Anne Frank découvre sa sexualité, prêtent à polémique, surtout dans des pays plus puritains, comme aux États-Unis.

En effet, au Texas, un professeur s’est retrouvé dans la tourmente suite à la plainte déposée par des parents d’élèves selon la chaîne locale KFDM. Les plaignants dénoncent la lecture de ces passages inappropriés par le professeur à sa classe de quatrième.

Dans ces extraits, Anne Frank décrit notamment le clitoris et évoque son attirance pour une autre fille. Ce n’est pas la première fois que le Texas censure cette oeuvre littéraire, l’ayant retiré de certaines bibliothèques l’année dernière. L’ouvrage graphique a également été banni dans plusieurs districts de Floride.

Une censure toujours plus inquiétante aux États-Unis

Cette fois-ci, c’est la version graphique du roman qui est au centre de la controverse. Le Fonds Anne Frank, qui gère les droits d’auteur des différentes éditions du journal, avait déjà dû se justifier sur ses passages jugés pornographiques par certains. Ils estiment notamment qu’un livre écrit par une fille de 12 ans est parfaitement approprié pour des adolescents du même âge.

Crédit photo : D.R.

Dans l’oeil du cyclone, le professeur a été licencié de son établissement, sans autre forme de jugement. Cependant, la polémique a pris tellement d’ampleur qu’une lettre ouverte a été signée par 175 artistes et militants, dont Ariana Grande et Mark Ruffalo. Cette lettre dénonce les “idéologues régressifs” qui marginalisent des communautés minoritaires.

Depuis 2021, les États-Unis rencontrent une vague de censure de plus en plus conséquente sur des oeuvres littéraires concernant des communautés marginalisées. Par exemple, dans un district de Floride, un livre sur deux pingouins mâles qui élèvent un bébé pingouin avait été interdit en maternelle et en primaire.