Ce chien a attendu 500 jours pour enfin être adopté, mais son nouveau maître l'a rendu une semaine après pour une raison ridicule

Focus aujourd’hui sur l’histoire déchirante d’un pauvre chien adopté puis aussitôt rejeté par son nouveau propriétaire.

Adopter un animal n’est pas une décision à prendre à la légère et il faut toujours peser le pour ou le contre pour être sûr et certain d’assumer cette responsabilité.

Un Texan ayant récemment franchi le pas aurait peut-être dû y réfléchir à deux fois car il a certainement brisé le petit cœur d’un pauvre animal qui n’avait rien demandé.

Après avoir procédé à l’adoption d’un petit chien baptisé « Drogo », qui avait attendu, cet homme a en effet rendu l’animal au bout seulement de quelques jours et ce, pour une raison futile.

Crédit photo : Austin Animal Center

À peine adopté, un chien qui avait attendu 500 jours un foyer aimant, est rendu au refuge

Cette histoire assez triste, repérée par nos confrères du Daily Mail, se déroule dans la capitale texane d’Austin.

C’est dans cette ville de 960 000 habitants, située à environ 265 km de Houston, que se trouve le Austin Animal Center (AAC), un refuge local qui prend soin des animaux de compagnie abandonnés à leur triste sort par des maîtres égoïstes et insensibles.

Il y a quelques semaines, le personnel de cet établissement était ravi d’apprendre que le petit « Drogo », un pit-bull âgé de 3 ans, avait enfin trouvé un foyer aimant et prêt à l’adopter. Il faut dire que le pauvre animal attendait ce moment depuis son arrivée au refuge, 500 jours plus tôt, soit près d’un an et demi.

Hélas, son nouveau propriétaire a fait machine arrière au bout d’une semaine, sous prétexte que Drogo l’avait simplement… mordillé.

Très déçu de le voir revenir au refuge, le personnel a partagé une petite vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, afin d’attirer une éventuelle famille désireuse adopter cette adorable boule de poils.

« Il a l’air déprimé d’être de retour (…) il semble déçu », a confié à Newsweek l’une des employées de l’AAC, qui fait des pieds et des mains pour trouver un foyer à Drogo.

« Ce garçon affectueux rêve d'un foyer où il pourra recevoir des caresses et de l'amour à volonté de la part de son entourage », peut-on lire ainsi sur sa fiche disponible sur le site internet du refuge.

Décrit comme charmeur et joueur, Drogo est toujours disponible à l’adoption, à l’heure où nous écrivons ces quelques lignes.

Alors si vous êtes intéressé et que vous vous situez du côté d’Austin, n’hésitez pas à vous manifester.