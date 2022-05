Baccalauréat : découvrez les tweets les plus drôles du hashtag #bac2022

Le baccalauréat, c'est le diplôme que l'immense majorité d'entre nous a passé à la fin de son année de terminale. Et à chaque fois, il réserve une bonne dose de stress aux élèves. Heureusement, Twitter est là pour en rire.

Suite aux annonces du ministère de l’éducation nationale, les épreuves de spécialités du bac 2022 ont été reportées aux 11, 12 et 13 mai, soit mercredi, jeudi et vendredi de cette semaine. Elles étaient initialement prévues du 14 au 16 mars. Les promos de terminales ont donc passé les premières épreuves écrites du baccalauréat général 2022, qui prendra fin le 16 juin prochain avec l’épreuve de Français.

Et comme chaque année, si les élèves sérieux et appliqués tout au long de l’année s’en sortent sans aucun souci, d’autres rencontrent de grandes difficultés et appréhendent beaucoup ce rendez-vous important. Sur Twitter, le hashtag #bac2022 regorge de pépites toutes plus drôles les unes que les autres. Et justement, nous avons concocté pour vous un petit florilège des meilleurs d’entre eux.

Les voici :

Je vends deux places pour le bac mercredi jeudi à 14h (place assise) — axel-brnd (@AxelBrnd) May 9, 2022

Moi devant ma copie de hggsp en essayant de trouver un lien entre la bataille d’Austerlitz et Al Qaida #BAC2022 pic.twitter.com/Ek35JiJ8NA — (@d_voldi) May 11, 2022

#BAC2022 le sujet de SVT en polynésie vs le sujet de SVT en france pic.twitter.com/0Ney5vDf5Z — Emvh ? (@MojoEmah) May 11, 2022

Quand c’est pour faire fuiter les albums des rappeurs y’a du monde mais pour les sujets du bac y’a plus personne hein — Tibo (@cpastibo) May 11, 2022

Moi quand j’aurais raté mon bac de SES mais que j’aurais dit « selon l’Insee » dans ma copie. #BAC2022 pic.twitter.com/BaTwHvFhxj — yanis mf (@yaaniis_mf) May 11, 2022

Pour ceux qui n’auront pas leur BAC, souvenez vous :

- Vous aurez fait de votre mieux

- Pas de cacahuète dans mon Sundae, merci. #BAC2022 — Rominch (@rominch) May 14, 2022

Je stress plus pour ça que pour le bac #BAC2022 pic.twitter.com/x72Y2gZ1Z8 — Prince (@Princeoff212) May 10, 2022

- T’as révisé quoi pour le bac ?

Les 2004 :

#BAC2022 pic.twitter.com/QDka4T5Q6i — anaïs (@_anaiss__) May 10, 2022

Les 2004 qui vont passer le bac alors que depuis 2 ans l’éducation nationale le donne en contrôle continue #BAC2022 pic.twitter.com/N0AjGKl82Z — Zmoha (@z_brv) May 10, 2022

Dés la 1ere question du bac de maths : #BAC2022 pic.twitter.com/nmkmge6cNK — Lee-Gament Croisé (@Lee_Gament) May 10, 2022

Les élèves du fond de la classe depuis le début de l’année à l’épreuve de physique-chimie :#BAC2022 pic.twitter.com/coNkOWTSsz — ?abyi (@BpteMb) May 11, 2022

Quand je serai en pleine épreuve et que je comprendrais rien mais que je serais a côté de la fenêtre pour pouvoir bronzer #BAC2022 pic.twitter.com/uF5WYN744Y — Klawk_ (@Klawk_) May 11, 2022

Les 2004 qui vont passer le bac alors que les 2002 et 2003 l'ont eu gratuit#BAC2022 pic.twitter.com/MAXoLfktm9 — nire (@salutcestnire) May 10, 2022

