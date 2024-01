Bruxelles : faute de professeur remplaçant, un élève de 15 ans donne des cours d'anglais à ses camarades de classe

Faute de professeur remplaçant, un élève de 15 ans donne des cours d’anglais à ses camarades de classe dans une école secondaire bruxelloise.

Vous l’ignorez peut-être, mais une pénurie d’enseignants sévit actuellement en Belgique. Et ce n’est cette école secondaire bruxelloise qui oserait dire le contraire. La raison ? L’un de ses professeurs d’anglais a été contraint de s’absenter pour cause de maladie.

Faute de professeur remplaçant, l’établissement scolaire s’est vu proposer une solution pour le moins originale : celle d’embaucher un élève de l’école pour assurer les cours dans cette classe de 3e secondaire, rapporte RTL.

Du haut de ses 15 ans, David a donc pris le relais et donne désormais des cours à ses camarades de classe : «Je suis bilingue. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile en vrai que dans ma tête, car ça passe plus rapidement que ce que je l'ai cru. Je sentais qu'ils étaient un peu stressés, c'est logique, moi aussi», explique l’adolescent auprès du site d’information.

«Une solution bricolage»

Par chance, l’adolescent a relevé le défi avec brio. Comme le rapporte le média, le jeune homme a proposé un exercice groupé pour détendre l’atmosphère : «C’est toujours une expérience très chouette, parce qu’on n’a pas l’habitude de faire ça et puis ça peut nous apprendre énormément de choses, autant pour lui que pour nous», confie une élève de la classe.

Avant d’ajouter : «Et c'est beaucoup dans les valeurs de l'école qu'on a le partage et la coopération donc je trouve ça chouette».

Crédit Photo : iStock

De son côté, la directrice de l’établissement explique que la situation de remplacement est temporaire : «On ne peut pas non plus le laisser tout seul en classe, on va devoir passer pour voir comment ça se passe. On va devoir l’aider à organiser son cours et bon, il ne va pas évaluer ses copains donc c’est une solution bricolage mais nous, on est une école à pédagogie active et on aime que nos élèves prennent des initiatives».