Un motard au grand coeur vient en aide à une élève harcelée à l'école, il va trop loin et finit au tribunal

Révolté par l'inaction du directeur d’un établissement scolaire face au harcèlement d'une de ses élèves, un motard au grand coeur a décidé de prendre les choses en main. Mais sa soif de justice s'est retournée contre lui.

Tout s’est déroulé le 9 novembre 2023. Ce jour-là, quatre motards du club Black Shadow North MC se rendent au collège-lycée Lavoisier d’Auchel (dans le Nord-Pas-de-Calais) afin d’y accompagner une élève, Léa, qui se dit victime de harcèlement scolaire depuis deux ans. Les quatre motards avaient tenu à être présents « pour montrer à Léa qu’elle était soutenue ».

Le geste est honorable et rappelle celui d’autres motards en Occitanie. Sauf que cette sortie ne s’est pas arrêtée là. Comme le précise le site France info, les motards ont interpellé le chef de l’établissement et son adjoint. Ce dernier a reçu un flot d’insultes et des menaces de mort.

Les motards leur ont reproché de ne pas prendre les faits de harcèlement scolaire sur la collégienne au sérieux. Cette dernière a plus tard changé d’établissement pour ces raisons.

Le motard s’est retrouvé au tribunal avant d’être relaxé

Après cet incident, le groupe de motards a reçu une lettre de félicitations du ministère de l’Éducation, qui n’avait sans doute pas encore entendu toute l’histoire. Le courrier provenait du chef de cabinet du ministre Gabriel Attal et indiquait : « le ministre m'a confié le soin de vous répondre et de vous remercier ainsi que l'ensemble des membres de l'association Black Shadow North MC pour votre action et votre engagement ».

Crédit photo : Madrolly/ iStock

Mais après l’altercation entre les motards du Black Shadow et le chef d’établissement, une audience a été ouverte après la plainte de ce dernier, en arrêt maladie depuis.

Ainsi, lundi 8 janvier, Sébastien Focqueur, le président du Black Shadow, était jugé au tribunal de Béthune. Il a été entendu pour « menaces de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public » avant d’être relaxé dans la soirée. Selon le tribunal, « les faits n'étaient pas établis ».

En effet, le motard aurait déclaré au proviseur vouloir « revenir avec des dizaines de motards pour le mettre dans un coffre pour l’emmener en Belgique ». Cependant, Sébastien Focqueur aurait clarifié ses propos au tribunal, assurant qu’il parlait d’un « fût de bière » et non du proviseur et de son adjoint.

Sébastien Focqueur écope néanmoins de quatre mois de prison avec sursis probatoire et d’un stage de citoyenneté, indique le Parquet de Béthune. De nombreux parents d’élèves avaient manifesté devant le collège en soutien au proviseur.