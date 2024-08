« C'était horrible » : il oublie un geste primordial avant de se teindre les cheveux, sa tête double de volume

Ryan Briggs, un Anglais de 27 ans, a vécu une malheureuse expérience après s’être appliqué une teinture sur les cheveux sans la tester.

Pour continuer à paraître jeune, certains sont prêts à tout, quitte à mettre leur santé en danger. Pourtant, Ryan Briggs, du haut de ses 27 ans, est loin d’être un vieil homme. Malgré son jeune âge, il était désemparé de voir qu’il avait déjà quelques cheveux grisonnants en train de pousser sur sa tête.

Afin de masquer ses quelques cheveux gris, il a voulu s’appliquer une teinture. Sa mère lui envoie alors une teinture noire qu’il applique jusqu’à ressentir une sensation de brûlure. Cependant, cette sensation ne va pas l’inquiéter outre mesure au moment d’aller se coucher.

Crédit photo : Ryan Briggs

Au réveil, il constate une éruption cutanée sur son cuir chevelu mais se rend quand même à son bureau, loin d’imaginer la suite des événements. Arrive sur son lieu de travail, sa tête commence à gonfler et il décide de rentrer chez lui pour appeler l’hôpital, comme il le confie auprès du Daily Mail :

Crédit photo : Ryan Briggs

Megamind, c’est le vilain issu du dessin animé Dreamworks du même nom et au crâne surdimensionné. Sa nouvelle apparence commence à faire peur à son entourage, à commencer par sa compagne :

“Ma conjointe était abasourdie. Elle ne pouvait plus me regarder parce que je ne me ressemblais plus. J’avais une tête de montgolfière”.