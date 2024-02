Il se rend à l'hôpital pour un mal de tête, les médecins découvrent... 150 larves dans son nez, prêtes à dévorer son cerveau

Début février, un homme américain a failli mourir à causes de larves qui étaient coincées dans son nez… On vous en dit plus.

Dégoûtant. C’est le mot qui pourrait définir cette histoire presque morbide. Un homme américain a mal commencé son mois de février. En effet, comme le rapporte le HuffPost, l’homme se serait rendu à l’hôpital HCA Florida Memorial à Jacksonville aux États-Unis pour une inflammation du visage et de grandes douleurs. Et pour cause : il avait plus de 150 larves coincées dans le nez. Non, ce n’est pas une blague.

Des larves retirées à la main

Le patient, interrogé par le média First Coast News, a déclaré : “En quelques heures, mon visage a commencé à enfler, mes lèvres ont enflé, je pouvais à peine parler et respirer.” Le docteur qui s’est occupé de lui a déclaré : “Ils étaient juste contre la base de son crâne, juste sous le cerveau”. En effet, les larves avaient grignoté sa paroi nasale et remontaient vers son cerveau, prêtes à l’attaquer.

Si l’homme ne s’était pas rendu à l’hôpital, il en serait mort. Le personnel de l’hôpital a donc réalisé une intervention sur l’homme. Un docteur aurait retiré les larves une à une à la main.



Crédit photo : iStock

Selon le média First Coast News, c’est le manque d’hygiène qui aurait pu être à l’origine de cette infection. L’homme aurait été régulièrement en contact avec des poissons morts. Le patient a confié qu’il avait changé ses habitudes d’hygiène : “Avant, je me rinçais les mains dans la rivière, maintenant, j'utilise un nettoyant et je ne me touche plus ni le nez ni la main.”



Crédit : HCA Florida

On espère que cela lui servira de leçon et que cela ne se reproduira plus !

Encore une preuve qu'une bonne hygiène est primordiale pour rester en bonne santé.