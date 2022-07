Ce couple se fiance dans leur classe de CM2, là où il se sont rencontrés 10 ans auparavant

Avis aux amateurs d’histoires romantiques, ce couple a choisi de se fiancer dans un lieu unique très cher à leur cœur : leur classe de CM2. Explications.

Qui n’a jamais rêvé de rencontrer son âme sœur à l’école ? C’est l’histoire qu’ont vécu Peyton et Simon. Alors qu’ils n’avaient que 11 ans, en classe de CM2, Peyton Wynn et Simon Jenkins sont tombés amoureux. Les deux jeunes adolescents se sont rencontrés à la Johnson Elementary School de Pinson, en Alabama aux Etats-Unis. Ils ont d’abord été de très bons amis, puis en 6ème, à leur entrée au collège, Peyton et Simon se sont mis en couple. Depuis, ils ne sont plus quittés et cela fait 10 ans qu’ils sont ensemble.

Crédit : Inside/Peyton&Simon

Pour célébrer leur amour, Simon Jenkins a décidé d’élaborer un plan pour demander en mariage sa chérie, Peyton Wynn. Et pour cela, le jeune garçon a eu une idée insolite : demander en mariage sa petite amie dans leur classe de CM2, là où ils se sont rencontrés la première fois. Adorable, n’est-ce pas ?

Une histoire digne d’un conte de fées

Ainsi pour cette demande, Simon Jenkins a eu l’aide de sa mère qui a décoré la classe avec un panneau lumineux sur lequel il était inscrit : “Épouse-moi”. Une bannière était aussi accrochée avec le message : "C'était toujours toi, Peyton + Simon". Bien entendu, Peyton a répondu "OUI" à cette demande et le couple est allé dîner pour fêter la nouvelle.

Crédit : Inside/Peyton&Simon

Interrogé par Insider pour cette romantique histoire, Simon Jenkins a déclaré : "Je voulais la ramener là où tout a commencé, là où je suis tombé amoureux d'elle pour la première fois (...) Je n'étais pas retourné dans cette classe depuis la cinquième année, donc cela m'a vraiment rappelé tant de souvenirs". De son côté, Peyton a clamé son amour : "Quand nous sommes entrés pour la première fois, c'était tellement bizarre d'être de retour à l'endroit où nous avons grandi et où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Cela m'a donné des papillons d'être là pour la première fois depuis des années." Une demande en mariage à laquelle leur ancienne enseignante a participé : “C'était un tel honneur d'être invitée. C'est un instant qui me rappelle 'pourquoi' je continue d'aimer 'mes' enfants chaque année." Alors, qu’en pensez-vous ?

Crédit : Inside/Peyton&Simon