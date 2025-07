Un couple d'Américains se marie à bord d'un avion en plein vol sous le regard de passagers médusés

Un couple s'est marié par surprise alors qu’il était à bord d’un avion, reliant les deux côtes américaines.

Quand vient le moment de se passer la bague au doigt, certains couples font dans l’originalité. Exemple avec ces mariés qui ont fait appel à une... chèvre porteuse d'alliances.

D'autres font preuve d'audace et se montrent encore plus originaux. C'est notamment le cas d'un couple américain qui n’a pas lésiné sur les moyens pour se dire "oui". Jake Meli et Abigail Power ont ainsi fait le choix de se marier à... 10 000 mètres d’altitude.

La semaine dernière, les jeunes mariés ont surpris les passagers d’un vol reliant Newark, dans le New Jersey, à Orlando, en Floride. Pour ce jour spécial, le couple a choisi de s’unir à bord d’un avion de la compagnie aérienne United Airlines. Aucun passager n’était au courant de cette cérémonie pas comme les autres.

La compagnie aérienne met la main à la patte pour un mariage dans les airs

Crédit photo : United/ Instagram via TF1

Une vidéo immortalisant la scène et partagée ensuite sur le compte Instagram de la compagnie aérienne montre le frère du marié chargé d’officier la cérémonie. Devant lui se tiennent son frère et sa belle-soeur, habillés pour l’occasion.

« Surprise ! Vous êtes officiellement les invités du mariage. Nous sommes ici, littéralement dans les nuages, pour célébrer un événement vraiment spécial : le mariage de mon frère Jake et de sa merveilleuse épouse Abi », lance le maître de cérémonie à l’assistance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par United Airlines (@united)

Tout était prêt pour ce moment inoubliable. United Airlines avait décoré l’avion et avait même pris le soin de laisser une place pour le gâteau et le champagne. Jake et Abi se sont ensuite embrassés sous les applaudissements des passagers. Puis, comme pour un mariage sur la terre ferme, les mariés ont ouvert le bal en entamant une danse entre les rangées de sièges.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n'est pas la première fois qu'un tel mariage a lieu. Cette union, pour le moins insolite, n’est pas sans rappeler en effet celle d’un couple d’influenceurs australiens qui s'étaient mariés à bord d’un Boeing 747, le 12 juillet dernier.