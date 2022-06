États-Unis : pour 16 000 dollars, une famille rénove une grange délabrée et le résultat est incroyable

Au Texas, un couple a transformé un vieux cabanon de jardin en une charmante maison habitable. Un avant-après bluffant !

Il y a deux ans, Katy et Michael Krebs se sont lancés un défi de taille : rénover un hangar délabré situé à Fayetteville (Texas) afin de le transformer en maison habitable. Autrefois, cette propriété comprenant des terres agricoles appartenait aux grands-parents de Michael.

Crédit Photo : Katy Krebs

Une transformation bluffante

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission n’a pas été de tout repos. En effet, le cabanon de 26 mètres carrés était en piteux état (installation électrique défectueuse, problèmes de plomberie et de toiture).

Crédit Photo : Katy Krebs

Malgré les difficultés, les époux et leurs enfants n’ont jamais baissé les bras. Avec un budget serré, la famille a pris en charge la plupart des travaux de rénovation, y compris l’installation de cloisons, l’ajout de nouvelles fenêtres ou encore la restauration du toit.

«Nous avons retiré les murs et le plafond en contreplaqué (…) Nous avons pu conserver le revêtement de sol d'origine car il était en excellent état», a indiqué Katy au site d’information Insider.

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs

Les Krebs ont également créé des pièces en installant des cloisons, et réutilisé des matériaux qui se trouvaient déjà sur place pour finaliser les travaux. Aujourd’hui, la petite maison abrite une cuisine équipée, une chambre, une salle de bains et un salon avec un canapé convertible.

Une expérience enrichissante

À l’extérieur, les apprentis bricoleurs ont construit un magnifique porche qui sublime l’entrée. Au total, ils ont déboursé environ 16 000 dollars (15 313 euros) pour l’ensemble des travaux.

Crédit Photo : Katy Krebs

Fort heureusement, ils ont pu compter sur l’aide de leurs proches pour mener à bien leur projet. Les époux prévoient de vivre dans la petite masure jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment d'économies pour rénover et emménager dans la maison principale.

Une chose est sûre : cette expérience est enrichissante pour toute la famille : «Les enfants peuvent sortir et faire du vélo, et nous avons des poulets, des vaches, un cochon et des chiens». Sans plus tarder découvrez ci-dessous les photos de l’incroyable transformation :

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs

Crédit Photo : Katy Krebs