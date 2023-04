Ce coussin carapace de tortue est parfait pour faire la sieste partout

Qui dit week-end, dit repos ! Et si vous aimez votre confort, attendez d’essayer cet oreiller géant en forme de carapace de tortue, dans lequel vous pouvez vous glisser et y faire la sieste.

Crédit photo : XHHBS

On le sait, vous avez toujours rêvé d’être une Tortue Ninja, mais vous n’avez jamais franchi le pas d’aller vivre dans les égouts et apprendre les arts martiaux avec un maître rat. Et on vous comprend, car vous êtes déjà bien chez vous, et tout ce dont vous avez besoin, c’est d’y être encore mieux.

Ainsi, la marque de matelas XHHBS a trouvé le compromis parfait pour allier ces rêves de tortues tout en restant tranquillement à la maison. Voici le Wearable Turtle Shell, que l”on peut traduire comme par “carapace de tortue portable”.

Crédit photo : XHHBS

Disponible en trois tailles, allant de 60cm à 1,50 mètre de haut, cet oreiller pourra donc ravir petits et grands. L’oreiller grandeur nature en forme de carapace de tortue dispose d’ouvertures pour les bras et la jambes, vous permettant de la porter n’importe où tout en restant dans le confort d’une journée à la maison.

Fabriqué avec du coton, le coussin géant est très résistant et incroyablement doux. Son intérieur est également rempli de coton, le rendant très moelleux. De plus, il a été conçu pour être lavable en machine et est proposé avec un emballage hermétique qu’il suffit d’ouvrir pour le gonfler et de refermer pour le ranger et ne pas être encombré.

Crédit photo : XHHBS

Ainsi, vous pouvez aussi le transporter facilement hors de chez vous pour une sieste au bureau ou une soirée pyjama chez des amis (qui seront jaloux, c’est certain !).

Si vous êtes intéressés pour vous le procurer, vous pouvez déjà le trouver sur Amazon, à des prix variables en fonction de la taille. En effet, l’oreiller en carapace de tortue est proposé à des prix allant de 56 à 222 euros.