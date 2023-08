Le jour de la fête des mères, ce papa célibataire surprend sa fille de la plus belle des façons

En Thaïlande, un père célibataire a fait le plus grand bonheur de sa fille adoptive le jour de la fête des mères. Il s’est rendu à son école, qui célébrait l’événement, en s’habillant comme une femme.

C’est certainement le meilleur papa de l'année ! Joe Lookphonbodee n’a pas voulu rater l’occasion de montrer à sa fille adoptive à quel point il l’aimait.

Le 12 août est synonyme de fête des mères en Thaïlande. Et à l’école Ban Noen Kroi, l’événement était célébré avec les mamans de chaque élève qui étaient invitées pour l’occasion.

Crédit photo : Joe Lookphonbodee

Seulement voilà, dans ces cas-là, les enfants privés de maman peuvent se sentir lésés. Et c’est ce que Joe, âgé de 48 ans et célibataire, voulait absolument éviter pour sa fille nommée Cream.

Pour éviter qu’elle ne se retrouve seule le jour de la fête des mères à l’école, Joe s’est donc rendu dans l’établissement scolaire de sa fille adoptive, en étant habillée comme une femme.

“Je ne veux pas que mon enfant soit complexée”

Professeur d’EPS dans le même établissement que son enfant, Joe est apparu grimé comme une mère, pour le plus grand bonheur de Cream qui n’a pu cacher sa joie en l’apercevant : “Quand l’école organise des activités pour la fête des mères, je ne veux pas que mon enfant soit complexée… Personnellement, je n’ai aucune honte car j’aime mon enfant”, a confié Joe auprès du média Bangkok Biz News.

Le père de famille si dévoué a publié la vidéo sur son compte TikTok, suscitant une énorme vague de sympathie et de tendresse dans les commentaires. Une tendresse partagée par sa fille : “Pour la fête des mères de cette année, j’ai envie de dire que j’aime mon père. Merci de m’avoir élevé et de me rendre heureuse. Il ne me manque rien”, a-t-elle souligné avec une grande émotion.