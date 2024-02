Ce patron paie ses salariés pour aller boire des verres avec leurs collègues à partir de 15h

Voici un concept qui pourrait faire rêver de nombreux salariés : à partir de 15h, l’entreprise américaine Verdaka propose à ses employés d’aller boire un verre avec leurs collègues, le tout aux frais de l’entreprise.

Et si vous pouviez quitter le travail à 15h pour aller boire un verre avec vos collègues ? Et si en plus de cela, vos consommations étaient payées par votre entreprise ? Voici un scénario de rêve pour de nombreux employés qui s’est réalisé en Californie, au coeur de la Silicon Valley.

L’entreprise américaine Verdaka a mis en place le programme 3-3-3. Le principe est simple : à partir de 15h, les employés sont encouragés à quitter leur poste pour aller boire des verres ou grignoter quelque chose avec leurs collègues. Ainsi, les salariés peuvent profiter des happy hours dans les bars et leurs consommations sont payées par leur entreprise.

Crédit photo : @verkadahq

Chaque employé dispose d’un montant de 30 dollars (soit 27 euros) qu’il peut dépenser en nourriture ou en boisson. Seules contraintes : les salariés doivent rester avec leurs collègues, être au minimum trois et se rendre dans un lieu pas trop éloigné de leur bureau. Une opportunité qui se présente au moins une à deux fois par semaine.

Des bonnes relations entre collègues

En mettant en place cette initiative insolite, l’entreprise Verdaka a pour objectif de renforcer les relations entre collègues. Cette idée est venue de Filip Kaliszan, le PDG de la société, qui estime qu’entretenir des relations saines avec ses collègues est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise.

“Depuis que nous avons lancé le programme 3-3-3, nous avons créé plus de 1 500 moments de connexion et soutenu plus de 350 entreprises locales”, a-t-il affirmé.

Crédit photo : @verkadahq

Si les employés ne sont pas contrôlés lors de leurs sorties, ils sont encouragés à publier une petite photo de leur pause sur la messagerie professionnelle de leur entreprise. Actuellement, les 1 800 salariés de la boîte se sont prêtés au jeu au moins une fois. Chaque jour, quatre à cinq photos sont partagées sur la messagerie.

Mais cette idée est-elle trop belle pour être vraie ? En réalité, l’entreprise Verdaka a bien un autre objectif en tête que celui de souder les liens entre ses salariés. Elle souhaite éviter à tout prix le télétravail et contraindre ses employés à revenir en présentiel. Et vous, vous laisseriez-vous séduire par cette proposition et seriez-vous prêt à quitter votre canapé pour profiter d’apéros gratuits entre collègues ?