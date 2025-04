Sans forcément le savoir, un salarié sur quatre est dans l'illégalité à cause de cette habitude prise au bureau

En France, le code du travail permet de réglementer les conditions de travail des salariés en entreprise. Parmi les nombreuses règles, il en existe une plutôt méconnue qu’un salarié sur quatre enfreindrait régulièrement au bureau et qui les place dans l’illégalité.

Le monde du travail est régi par un ensemble de règles juridiques qui encadrent les relations entre les employeurs et les salariés. Le droit du travail vise notamment à sauvegarder les intérêts des travailleurs et à préserver leurs acquis sociaux comme les salaires, le temps de travail ou encore l’accès aux congés. Ces règles sont regroupées dans le Code du Travail, qui couvre plusieurs domaines comme l’hygiène, la santé ou la sécurité au travail.

Dans le domaine de l’hygiène, il existe un cadre assez strict, plus strict qu’on pourrait le penser, notamment concernant les repas consommés en entreprise. Ainsi, l'employeur est tenu de mettre à disposition de son personnel un endroit dédié à la prise des repas, répondant à des critères stricts de salubrité et de sécurité.

Lorsque l'effectif dépasse 50 salariés, la loi impose que ce local de restauration soit équipé au minimum d'un réfrigérateur pour stocker la nourriture, d'un appareil permettant de réchauffer les plats, d'un point d'eau potable ainsi que de chaises et de tables en quantité adéquate. Ces exigences visent à offrir aux employés un espace agréable et fonctionnel pour se restaurer dans de bonnes conditions.

Crédit photo : iStock

Pour prendre leur repas, les salariés disposent d'une durée définie par le code du travail comme le précise l’article L3121-16 :

"Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives"

Il est important de noter que cette durée peut être allongée par une convention collective ou un accord collectif.

Une mauvaise habitude prise par 25% des salariés du privé

L’autre curiosité méconnue du code du travail, concerne donc l’endroit où il est interdit de laisser les travailleurs prendre leurs repas. Il s’agit des les locaux affectés au travail.

En effet, pour des considérations sanitaires, déjeuner à son poste devant son écran d'ordinateur est en principe proscrit par la loi française. Or, cette pratique semble répandue si on en croit une enquête menée en 2019 par Régions Job auprès de plus de 1 000 actifs en poste. Si une majorité d'entre eux mangent à la cantine ou dans la salle de pause, 24% des répondants admettent prendre leur repas devant leur ordinateur à plusieurs reprises dans la semaine.

Crédit photo : iStock

Selon Maître Camille Vanneau, avocate spécialisée en droit du travail, un salarié s'expose à une sanction disciplinaire "si un local est mis à disposition et si son employeur l'a informé par une note interne ou dans le règlement intérieur de l'impossibilité de prendre sa pause déjeuner à son poste de travail".

Une mesure qui peut surprendre les salariés travaillant dans un environnement de bureau et qui ont pris cette mauvaise habitude, sans se douter qu’il s’agissait d’une pratique illégale.