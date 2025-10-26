Humilié, ce restaurateur met la clé sous la porte et incendie les habitants du quartier

À Londres, un restaurateur italien a été contraint de fermer son établissement, faute de clients. Vexé et humilié, il a adressé une lettre d’adieu cinglante à ces derniers.

En Angleterre, le restaurateur Marco Claudio Valente a été contraint de fermer les portes de son établissement, le “Don Ciccio”, situé dans le nord de Londres. Ce restaurant était réputé pour ses pâtes et ses pizzas et avait de très bons avis en ligne puisqu’il était noté 4,6 sur 5 sur TripAdvisor (239 avis) et avait récolté 4,7 étoiles sur 5 sur Google (700 avis).

Crédit photo : @donciccioosteria / Instagram

Malheureusement, ces bons avis n’ont pas suffi à attirer la clientèle dans le restaurant de Marco Claudio Valente, qui a dû fermer les portes de son établissement six ans après son ouverture.

“La pure indifférence de nos voisins”

Cette fermeture a du mal à passer auprès du restaurateur. Vexé, il accuse les habitants du quartier d’avoir commandé de la nourriture ailleurs que dans son restaurant. Se sentant humilié, il a décidé d’adresser une lettre cinglante aux habitants du quartier. Intituée “Adieu”, elle a été publiée sur le site internet du restaurant.

“Nous avons fermé en raison d’un manque de clients. À la communauté de Highgate et à ses voisins : merci de ne jamais nous avoir soutenus, pas même une fois. À ceux que nous avons servis pendant le confinement, lorsque nous étions le seul restaurant ouvert, merci de ne plus jamais nous avoir rendu visite une fois la pandémie terminée”, a rédigé le restaurateur.

Crédit photo : @donciccioosteria / Instagram

Mais Marco Claudio Valente ne s’arrête pas là. Comme le rapporte le Mirror, il s’adresse ensuite à la Highgate Society, une association de quartier regroupant 1 500 membres, avant d’élargir son message.

“Merci de ne jamais répondre à aucune de nos propositions de collaboration. Nous serons peut-être le premier restaurant italien à fermer, non pas à cause de la mauvaise nourriture, des mauvaises critiques ou de la malchance, mais à cause de la pure indifférence de nos voisins”, a déclaré Marco Claudio Valente.

La réaction de l'Italien rappelle celle de cet autre restaurateur, sauvé par Philippe Etchebest, qui a accusé la production de "Cauchemar en cuisine" de l'avoir ruiné. De grosses déceptions pour ces restaurateurs qui, au moment de fermer leurs établissements, préfèrent rejetter la faute... sur les autres.