450 euros le petit-déjeuner, un client âgé escroqué tous les jours par le patron de son bar préféré, pour un total de... 22 000 euros

En Espagne, le patron d’un bar a été condamné pour avoir escroqué un client âgé de 94 ans, qui venait prendre son petit-déjeuner tous les jours. En deux ans, le retraité aurait été escroqué de 22 000 euros.

Le propriétaire d’un bar de Grenade, en Andalousie (sud de l’Espagne), vient d’être condamné à un an et quatre mois de prison pour avoir escroqué un client âgé de 94 ans. Ce dernier venait presque tous les jours pour prendre son petit-déjeuner dans l’établissement, selon le média local 3/24.

Âgé de 57 ans, le patron prétextait un mauvais signal du terminal de paiement électronique en terrasse pour prendre la carte bancaire du nonagénaire à l’intérieur de l’établissement. Il en profitait alors pour facturer la consommation habituelle mais aussi pour rajouter d’autres sommes.

La victime, par confiance envers le patron de son bar habituel et du fait de son grand âge, ne s’apercevait pas des montants anormalement élevés. Par exemple, certains petits-déjeuners pouvaient lui coûter jusqu’à 450 euros.

22 000 euros détournés en deux ans

L’homme n’a réalisé la supercherie que lorsque ses proches ont commencé à s’interroger sur les mouvements bancaires. Ce n’est qu’en comparant les montants débités avec les prix pratiqués dans l’établissement que l’ampleur de la fraude est apparue.

D’après les enquêteurs, entre juin 2023 et juin 2025, le fraudeur a progressivement augmenté les montants détournés, passant de quelques dizaines d’euros à des sommes bien plus importantes.

Au total, la police estime le préjudice à hauteur de plus de 22 000 euros sur une période de deux ans. Ils sont arrivés à ce résultat effarant en faisant la différence entre les paiements excessifs par rapport au prix réel des consommations quotidiennes du vieil homme.

Une terrible escroquerie qui a comme bien souvent pris racine dans un abus de la confiance accordée par une personne âgée.

