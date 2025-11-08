Il urinait et crachait dans les plats servis aux clients : un employé d'un restaurant condamné à 11 ans de prison

Par |

Un chef prépare un plat

Aux Etats-Unis, l’ancien employé d’un restaurant a été condamné à 11 ans et 4 mois de prison pour avoir souillé des plats. Plus de 400 plaintes pour intoxication alimentaire avaient été déposées parmi les clients.

Il se faisait appeler le “Vandalizer” sur les réseaux sociaux. Jace Hanson, 21 ans, publiait carrément les vidéos de ses agissements. Sur ces dernières, on pouvait le voir en train d’uriner sur la nourriture, cracher dans les plats, piétiner les aliments, ou encore frotter les aliments sur son corps avant de les servir aux clients.

Seulement voilà, ces vidéos, prises entre le 26 mars et le 25 avril 2024, ont été signalées au FBI par un informateur, qui a ensuite transmis l’information à la police. Jace Hanson a été facilement identifié comme étant l'employé d'un restaurant situé à Leawood, dans le Kansas.

Jace HansonCrédit photo : Procureur du comté de Johnson

Interpellé le 25 avril 2024, son arrestation a fait grand bruit, mettant à mal la réputation du restaurant. En effet, le copropriétaire de l’établissement a affirmé que les ventes du restaurant ont terriblement chuté à cause de ce scandale qui a “pratiquement détruit” l’entreprise. Par ailleurs, le restaurant a fini par fermer ses portes au mois d'août 2024.

Des plats au restaurantCrédit photo : iStock

L’accusé possédait des images pédopornographiques

En parallèle, la police de Leawood a reçu près de 400 plaintes pour intoxication alimentaire et a mené environ 130 interrogatoires. Au 8 août 2024, au moins 13 poursuites civiles avaient été intentées contre le restaurant.

Lors de l’interpellation de l’employé, la police a retrouvé les vidéos de ses méfaits sur ses appareils mais aussi des photos pédopornographiques comme le confie un enquêteur au média local The Kansas City Star :

"C’était le matériel pédopornographique le plus brutal et le plus violent que j’aie jamais vu"

Jace Hanson au tribunalCrédit photo :Tammy Ljungblad / Tljungblad@kcstar.com

Jace Hanson a plaidé coupable le 3 juillet 2025 de 33 chefs d’accusation, dont 22 chefs d’accusation pour menaces criminelles, un chef d’accusation pour dommages criminels et 10 chefs d’accusation pour exploitation d’enfants. Il a été condamné ce 9 octobre 2025 à 11 ans et 4 mois de prison, la peine maximale autorisée par la loi du Kansas.

Source : The Kansas City Star
Suivez nous sur Google News
Restaurant Justice

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste

À lire aussi
Un petit garçon assis seul dans la rue
« Prends ton doudou et dégage » : elle jette son fils de 9 ans à la rue car elle est dépassée par son hyperactivité
Un cht
Son chat allait chez son voisin, elle est condamnée à une amende de 1 250 euros
Un client paye l'addition au restaurant
450 euros le petit-déjeuner, un client âgé escroqué tous les jours par le patron de son bar préféré, pour un total de... 22 000 euros
Le restaurant italien
Une addition à 923 euros pour des pâtes au homard, des touristes accusent ce restaurant d'escroquerie, le patron se défend
Marco Claudio Valente / Le restaurant Don Ciccio
Humilié, ce restaurateur met la clé sous la porte et incendie les habitants du quartier