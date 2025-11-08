Il urinait et crachait dans les plats servis aux clients : un employé d'un restaurant condamné à 11 ans de prison

Aux Etats-Unis, l’ancien employé d’un restaurant a été condamné à 11 ans et 4 mois de prison pour avoir souillé des plats. Plus de 400 plaintes pour intoxication alimentaire avaient été déposées parmi les clients.

Il se faisait appeler le “Vandalizer” sur les réseaux sociaux. Jace Hanson, 21 ans, publiait carrément les vidéos de ses agissements. Sur ces dernières, on pouvait le voir en train d’uriner sur la nourriture, cracher dans les plats, piétiner les aliments, ou encore frotter les aliments sur son corps avant de les servir aux clients.

Seulement voilà, ces vidéos, prises entre le 26 mars et le 25 avril 2024, ont été signalées au FBI par un informateur, qui a ensuite transmis l’information à la police. Jace Hanson a été facilement identifié comme étant l'employé d'un restaurant situé à Leawood, dans le Kansas.

Crédit photo : Procureur du comté de Johnson

Interpellé le 25 avril 2024, son arrestation a fait grand bruit, mettant à mal la réputation du restaurant. En effet, le copropriétaire de l’établissement a affirmé que les ventes du restaurant ont terriblement chuté à cause de ce scandale qui a “pratiquement détruit” l’entreprise. Par ailleurs, le restaurant a fini par fermer ses portes au mois d'août 2024.

Crédit photo : iStock

L’accusé possédait des images pédopornographiques

En parallèle, la police de Leawood a reçu près de 400 plaintes pour intoxication alimentaire et a mené environ 130 interrogatoires. Au 8 août 2024, au moins 13 poursuites civiles avaient été intentées contre le restaurant.

Lors de l’interpellation de l’employé, la police a retrouvé les vidéos de ses méfaits sur ses appareils mais aussi des photos pédopornographiques comme le confie un enquêteur au média local The Kansas City Star :

"C’était le matériel pédopornographique le plus brutal et le plus violent que j’aie jamais vu"

Crédit photo :Tammy Ljungblad / Tljungblad@kcstar.com

Jace Hanson a plaidé coupable le 3 juillet 2025 de 33 chefs d’accusation, dont 22 chefs d’accusation pour menaces criminelles, un chef d’accusation pour dommages criminels et 10 chefs d’accusation pour exploitation d’enfants. Il a été condamné ce 9 octobre 2025 à 11 ans et 4 mois de prison, la peine maximale autorisée par la loi du Kansas.