Une addition à 923 euros pour des pâtes au homard, des touristes accusent ce restaurant d'escroquerie, le patron se défend

Dans un restaurant italien, quatre touristes ont commandé des pâtes au homard, une entrée et du vin, pour un montant total… de 923 euros. Un prix exorbitant, mais justifié selon le restaurateur.

Le monde de la restauration peut être confronté à plusieurs problèmes. Certains restaurants manquent de clients à cause de la crise économique, comme ce restaurateur qui a fermé son établissement faute de fréquentation et s’en est pris aux habitants de son quartier. Si les restaurateurs se plaignent de l’absence de clients et de la chute de leur chiffre d’affaires, de l’autre côté, certains clients dénoncent les prix trop élevés imposés dans les restaurants et des pratiques abusives, comme dans cet établissement qui interdit de partager l’addition.

Récemment, un problème de ce genre a eu lieu dans un restaurant sur l’île italienne de Ponza. Quatre clients sont allés manger dans l’établissement "Rifugio dei Naviganti" et ont commandé une entrée, quatre plats de pâtes au homard, de l’eau et du vin. Mais en recevant l’addition, ils n’en ont pas cru leurs yeux.

Une addition très salée

En effet, les quatre clients ont payé 923 euros pour l’ensemble de leur repas. Les quatre plats de pâtes au homard à eux seuls ont coûté 759 euros. À titre de comparaison, les deux bouteilles de vin blanc étaient bien moins chères, à “seulement” 120 euros. Comme le rapporte Marie France, les clients ont dénoncé des prix excessifs et ont partagé leur addition sur les réseaux sociaux, en accusant le restaurant d’escroquerie.

De son côté, le patron du restaurant Mario Coppa se défend. Selon lui, “tout est légal et transparent” et le choix du homard justifie un prix aussi élevé. En effet, le homard utilisé pour les pâtes aux fruits de mer serait proposé à 230 euros le kilo. Selon La Razо́n, il serait présenté en direct en salle avec une étiquette indiquant son poids et son prix. Comme le poids moyen du homard était de 825 grammes, le restaurateur estime que la faute revient aux clients, qui ont choisi un plat cher en connaissance de cause.

Si cette addition a créé une grosse polémique sur les réseaux sociaux, les clients n’ont finalement pas porté plainte contre le restaurant ni contre la mairie de la commune pour pratiques abusives. Une chose est sûre : ils réfléchiront maintenant à deux fois avant de commander un plat au homard au restaurant.

