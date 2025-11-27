Un employé de restaurant jette sa viande congelée sur le sol avant de la servir, la vidéo fait scandale

En Californie, un restaurant a été contraint de fermer ses portes suite à la diffusion d’une vidéo compromettante. Dans cette dernière, on pouvait y observer un employé en train de décongeler sa viande en la frappant à même le sol, à l’extérieur du restaurant.

Pour un restaurant, l’hygiène, c’est vital ! Alors quand il y a le moindre soupçon d’un manquement aux règles, la sentence est radicale. Dans la ville de Milpitas, en Californie, aux États-Unis, le restaurant Pho Love a pour spécialité la cuisine vietnamienne et notamment, la soupe Pho au porc.

Cependant, sa renommée vient de dépasser les frontières à cause d’une vidéo virale qui a contraint le restaurant à fermer temporairement ses portes. Sur les images filmées à l’arrière du restaurant, on voit un employé jeter un travers de porc congelé au sol, soulevant de nombreuses questions d’hygiène.

@sergiogarcia9100 Esto lo mire en un restaurante serca de san jose asi desconjelan la carne y despues la venden en comida ♬ sonido original - sergiogarcia9100

La vidéo mise en ligne sur TikTok est rapidement devenue virale, cumulant plus de 5 millions de vues. Naturellement, les critiques visant le restaurant ont été nombreuses, poussant même les gérants à prendre une décision :

"Nous sommes contraints de fermer aujourd’hui en raison d’un problème concernant l’un de nos employés".

Crédit photo : Pho Love

Un cafard retrouvé vivant en cuisine

La personne mise en cause a été sommée de s’expliquer sur son geste dans un rapport d’inspection dévoilé par le service d’hygiène environnemental.

"L’employé a déclaré que c’était un incident isolé, car il n’y avait pas de place sur le comptoir de préparation des aliments où ils manipulaient habituellement la viande ; ils travaillaient donc temporairement à l’extérieur. Lorsqu’ils se sont aperçus que la viande tombait de son emballage et se répandait au sol, ils ont constaté qu’elle était contaminée et l’ont immédiatement jetée. L’employé a précisé qu’aucune des viandes visibles sur la vidéo n’avait été cuite ni servie au public"

Crédit photo : Environmental Health

Cependant, l’inspection a constaté que cette pratique, aussi exceptionnelle fut-elle, n’était pas le seul manquement aux règles d’hygiène. Dans le rapport, l’inspecteur sanitaire a pointé du doigt les mauvaises pratiques de stockage et un cafard vivant a été retrouvé dans la cuisine. Le restaurant a été contraint de fermer temporairement et devra se présenter devant le comté avant le 28 novembre pour espérer rouvrir après correction des infractions.