“Ce serait bête de la tuer” : la plus grosse huître du monde pêchée en Camargue

Dans les Bouches-du-Rhône, un ostréiculteur a découvert une huître gigantesque qui pourrait bien être la plus grosse du monde.

Au mois d’octobre dernier, un ostréiculteur répondant au nom de Daniel Castejon a fait une découverte incroyable dans son parc à huîtres. Responsable de la société Camargue Coquillages, située à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), il n’en croyait pas ses yeux en découvrant cette huître aux mensurations énormes : “Au début, je pensais que c’était un gros caillou. J’ai dû m’y prendre à deux fois avant de me rendre compte que c’était bien une huître”, confie-t-il auprès de BFM Marseille Provence.

L’ostréiculteur a découvert l’immense coquillage alors qu’il nettoyait ses concessions, avant de relancer une nouvelle production : “Chaque année, avant de remettre de nouvelles huîtres, on nettoie en plongeant au fond des concessions. Je ramasse des cordes ou des huîtres qui se sont détachées. C’est là qu’on l’a trouvé”.

L’huître découverte pèse 2,36 kilos et mesure 31 centimètres de longueur, 12 de largeur et 10 d’épaisseur. Ses mensurations font d’elle la plus grosse huître du monde, rien que ça !

“Ce serait bête de tuer cet animal”

Une sacrée trouvaille donc, d’autant plus que l’huître était encore vivante, ce qui est encore plus rare selon l’ostréiculteur. Quant à la présence du mollusque dans ses concessions, cela reste un mystère : “Honnêtement, je pense qu’il s’agit d’une huître sauvage, qui est venue naître de manière naturelle dans ma terre”.

Cette huître bat le record établi par un ostréiculteur finistérien qui avait découvert une huître pesée à 2,22 kilos ! Forcément, la question du sort du coquillage a animé l’esprit de l’ostréiculteur, qui est même allé sur Internet pour avoir quelques réponses : “Je me suis rendu compte en cherchant qu’il s’agissait d’un spécimen qui doit avoir une quinzaine d’années pour avoir cette taille”.

Crédit photo : Daniel Castejon

Au début, l’ostréiculteur et sa mère, qui sont à la tête de l’exploitation, ont songé à faire cuisiner le mollusques, avant de changer d’avis : “On s’est rendu compte que c’était bête de tuer cet animal, qui est un super spécimen dans ce domaine”.

Finalement, l’huître a été remise en poche et ramenée à l’endroit où elle a été trouvée. Pour Daniel Castejon, le coquillage sera un excellent témoin du temps qui passe : “On va la laisser continuer à vivre. J’ai 28 ans et elle a peut-être mon âge. Je me dis que ça peut être une huître que je montrerais à mes enfants”.