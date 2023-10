En Bretagne, un pêcheur découvre une huître hors normes aux mensurations impressionnantes

À Guingamp, en Bretagne, un pêcheur a découvert une huître hors du commun, ses dimensions et son poids étant impressionnants.

Dans les Côtes-d’Armor, à Guingamp, un pêcheur a trouvé une perle rare. Adepte de la pêche en bord de mer et de la pêche à pied, l’homme n’avait jamais fait une telle découverte. Ce dimanche 29 octobre, il a trouvé une huître géante à la sortie de l’estuaire du Jaudy, non loin d’une zone où des ostréiculteurs exploitent des parcs à huîtres.

Impressionné par la taille de l’huître, le pêcheur l’a ramassée et l’a emmenée chez lui afin de la mesurer. Son mètre à la main, il n’en a pas cru ses yeux : l’huître faisait 28 centimètres de long, 14 centimètres de large et pesait 1,64 kg.

“Je n’avais jamais vu une huître de cette taille et en plus, elle a une belle forme. Elle était sur le sol, plantée dans la vase. De loin, je pensais que ce n’était qu’une coquille vide, comme on en trouve beaucoup mais de plus petite taille. Et puis, en me rapprochant, je me suis rendu compte que non, elle était bien vivante”, a indiqué Christophe, le pêcheur.

Une huître géante

En France, l’huître la plus consommée est la n°3. Elle mesure généralement 10 centimètres et ne pèse que 80 grammes. Fasciné par sa découverte, le pêcheur a toutefois pris la décision de relâcher l’huître dans la mer.

“Je n’ai même pas imaginé la manger et il m’aurait fallu autre chose qu’un simple couteau à huître pour l’ouvrir. Un burin peut-être”, a-t-il plaisanté.

Crédit photo : Fanch Le Pivert / L’écho de l’argoat

Ce n’est pas la première fois qu’une huître géante est découverte dans la région. En octobre 2020, une huître de 22 centimètres de long et de 2,2 kg a été trouvée à Carantec, dans le Finistère. En 2014, une autre huître géante a été découverte, mesurant 35 centimètres de long et pesant un peu plus de 2 kg.