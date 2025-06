La pêche et les cultures marines, des métiers d'avenir qui nourrissent le monde en changeant les choses

Vous aimez travailler au grand air et êtes amoureux de la vie maritime ? Le secteur de la pêche et des cultures marines recrute et propose de nombreux métiers pour que vous puissiez trouver votre voie.

Vous en avez marre de la vie de bureau et cherchez un métier où vous pourrez travailler à l’extérieur et vivre de votre passion ? Les métiers de la pêche et des cultures marines sont peut-être faits pour vous. Si vous choisissez cette voie, vous pourrez changer les choses en travaillant pour mieux préserver les océans et protéger l’environnement tout en adoptant des attitudes responsables.

Exercer un métier qui a du sens avec Jeunes Deter

C’est ce que veut faire Iwen, un jeune homme originaire de Bretagne, qui s’est prêté au jeu de l’imposteur avec Roman Doduik. Passionné de pêche, Iwen fait actuellement ses études dans un lycée maritime de Saint-Jean-de-Luz. Grâce à sa solide expérience, il a déjà pêché au chalut, au filet et à la palanque. Plus tard, il souhaite vivre de sa passion en devenant marin-pêcheur.

Si vous voulez suivre le même chemin qu’Iwen, il existe de nombreux métiers accessibles pour travailler dans le secteur de la pêche.

Crédit photo : Shutterstock

Parmi ces métiers, on retrouve notamment des matelots et des mécaniciens à la pêche, c’est-à-dire les personnes qui conduisent les navires, traitent les poissons capturés et entretiennent les bateaux et les engins de pêche. Vous pouvez également devenir patron pêcheur pour commander l’équipage.Ces métiers exigeants et physiques raviront les personnes qui aiment travailler en plein air et qui ressentent une sensation de liberté en mer.

Enfin, il est possible de travailler dans une exploitation de cultures marines pour élever vos propres coquillages en devenant par exemple ostréiculteur (huîtres), mytiliculture (moules) ou encore algoculteur (culture d’algues).

Crédit photo : Shutterstock

Tous ces secteurs recrutent et permettent d’évoluer dans le secteur de la pêche et des cultures marines. Les diplômes pour accéder à ces emplois sont variés et peuvent être décrochés via des formations dans des établissements de formations maritimes (lycées, écoles/centres…). Ils existent partout en France, implantés sur le littoral. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à rejoindre Jeunes Deter afin de trouver la formation parfaite pour vous.