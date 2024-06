Ce tunnel est le plus long du monde, et il est situé tout près de chez nous

S’il existe des tunnels dans le monde entier pour faciliter la circulation, le tunnel le plus long du monde est situé tout près de chez nous. On vous dit tout sur cette construction impressionnante.

Entrer dans un tunnel quand on conduit peut être impressionnant pour les automobilistes, notamment si le tunnel est long. Voici une question que vous vous êtes déjà posée en entrant dans l’un d’eux : quel est le plus long tunnel du monde ?

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le tunnel le plus long du monde se trouve tout près de la France ! En effet, il s’agit du tunnel de base de Saint-Gothard qui traverse les Alpes suisses. Après 17 ans de travaux nécessaires à sa construction, ce tunnel facilite le transport transalpin ainsi que la circulation des trains de marchandises et des passagers. Il offre une voie directe pour les transports et un gain de temps considérable.

Une longueur impressionnante

Inauguré en 2016, ce tunnel mesure 57 kilomètres de long. En plus d’être le plus long tunnel routier au monde, il s’agit également du plus long tunnel ferroviaire. Si sa construction a eu un impact sur la circulation, elle a également favorisé l’économie locale puisque les liaisons commerciales ont été améliorées et le tourisme a augmenté dans la région.

Le deuxième tunnel le plus long au monde est celui du Seikan, au Japon. Long de 53,85 kilomètres, il relie les îles de Honshu et Hokkaido. Il s’agit de l’un des plus longs tunnels sous-marins au monde car 23 kilomètres sont situés sous le détroit de Tsugaru. Ouvert en 1988 pour la première fois, il offre une belle alternative aux ferries qui circulent entre les deux îles.

En France, le plus long tunnel routier est celui de Fréjus, qui permet de relier la France à l’Italie. Ouvert en 1980, il mesure 12,87 kilomètres de long.