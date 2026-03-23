Ce village normand abrite la plus petite mairie de France

Ne vous laissez pas tromper par la taille des lieux. Cette petite mairie d’un village de Normandie reste très fonctionnelle.

Dans ce village normand se trouve une mairie pas comme les autres

Le village de Saint-Germain-de-Pasquier renferme une bâtisse pour le moins originale de par sa taille et la fonction qu’elle occupe. Ce village normand de 120 habitants abrite la plus petite mairie de France. Elle mesure 8 mètres carrés, soit 2,7 mètres sur 3, indique le site AD Magazine. Cette particularité a valu à la mairie d’être inscrite dans le Livre Guinness des records.

Malgré la petitesse des lieux, le bâtiment en briques rouges est parfaitement fonctionnel. La mairie peut y accueillir jusqu’à douze personnes ainsi que le conseil municipal. Autrefois, ce dernier se faisait au « domicile particulier du maire », indique la mairie sur son site internet.

Mais ce n’est pas tout, puisque la mairie de Saint-Germain-de-Pasquier peut également y tenir des cérémonies de mariage. Certes, l’endroit est petit. C'est pour cette raison que les invités doivent attendre à l’extérieur que les futurs époux et témoins aient terminé. Lors d’élections, la mairie installe un petit bureau de vote derrière un rideau.

La plus petite mairie de France à l’espace optimisé

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Crédit photo : Mairie de Saint-Germain-de-Pasquier

L’originalité du lieu attire les curieux et les chaînes de télévision qui se pressent pour raconter l’histoire insolite de l’établissement. Dernière en date, TF1. On y apprend que l’intérieur a été aménagé avec réflexion :

« Tout est optimisé comme il se doit. Vous avez des strapontins qui permettent de faire tenir 12 personnes. Le bureau est totalement modulable grâce à des clés, qui rendent tous les meubles rabattables », raconte la secrétaire qui occupe l’endroit au quotidien.

Cependant, tout ne tient pas dans la mairie. Les toilettes, par exemple, se trouvent dans le jardin. Il faut dire que l’établissement n’a pas toujours été une mairie. Il s'agissait d’une chapelle érigée en 1851 au-dessus d’un point d’eau (Sainte-Clotilde) considéré comme sacré par les chrétiens. Mais en 1910, la commune a hérité de la chapelle (après la séparation de l’Église et de l’État) et en a fait sa mairie. Plus petite mairie de France, déjà à l’époque, elle le reste encore aujourd’hui.