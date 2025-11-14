Voici la région française “la plus désirable d'Europe”, selon un célèbre magazine britannique

Un célèbre magazine britannique a récemment dévoilé la région “la plus désirable d’Europe”. Contre toute attente, cette région se situe en France.

Les régions françaises sont toutes différentes les unes des autres et ont chacune leurs propres caractéristiques. Il existe une région en France qui attire particulièrement les touristes pour sa gastronomie, tandis que d’autres sont très appréciées pendant les vacances d’été.

Ce jeudi 6 novembre, le magazine britannique le plus lu du Royaume-Uni, “Wanderlust”, a décerné le prix de la “région la plus désirable d’Europe”. Ce prix est décerné par les lecteurs et est un véritable indicateur pour l’industrie du tourisme. Cette année, la région qui arrive en tête du classement se situe en France.

Crédit photo : iStock

Des sites touristiques

En 2025, la “région la plus désirable d’Europe” n’est autre que la Normandie. En effet, elle plaît beaucoup aux touristes car elle possède de nombreux sites touristiques.

“Cette distinction est un formidable hommage à tout le travail accompli par les acteurs du tourisme normand. Elle confirme la puissance d’attraction internationale de la région”, a déclaré Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme, à Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Parmi les sites remarquables, on retrouve le Mont Saint-Michel, qui attire des visiteurs du monde entier grâce à son village médiéval et sa cathédrale perchés sur un petit îlot. C’est également le cas des falaises d’Etretat, ces formations rocheuses impressionnantes.

“Nos lecteurs ont décrit leurs promenades sur ses plages balayées par le vent, leurs visites dans des cidreries familiales et leurs haltes dans des lieux où l’histoire est encore palpable”, a indiqué le magazine, selon des propos rapportés par le Huffington Post.

Crédit photo : iStock

Des lieux historiques

Les amateurs d’histoire aiment également visiter la Normandie puisqu’ils peuvent découvrir les plages du Débarquement, comme Omaha Beach et Arromanches-les-Bains, qui sont de véritables lieux de mémoire, mais aussi la ville de Bayeux, qui retrace la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Mais ce n’est pas tout ! La Normandie attire également les visiteurs avec sa gastronomie. Entre fromages, cidre et calvados, cette région ravit les papilles.

Crédit photo : iStock

Ce n’est pas la première fois que la Normandie remporte ce prix décerné par ce magazine puisqu’elle avait déjà été à la tête du classement en 2022. Cette année, cette région est suivie des Alpes autrichiennes et des Açores. Une autre région française se trouve dans le classement : la Nouvelle-Aquitaine, qui s’est hissée jusqu’à la cinquième place.

De belles distinctions pour ces régions françaises.