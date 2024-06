« Certains sont arrivés en short et en tongs » : ils pensaient se rendre à un baptême mais se retrouvent dans un... mariage

Un drôle de mariage inattendu a eu lieu le mois dernier dans le Nord. Récit.

Le secret était bien gardé et la surprise fut de taille.

Des invités qui pensaient se rendre à une simple cérémonie de baptême, se sont en réalité retrouvés en plein... mariage.

La faute à des mariés farceurs, lesquels avaient savamment orchestré leur coup qui a fait son petit effet.

Ils se marient sans prévenir leurs invités qui pensaient assister à un... baptême

La scène s'est déroulée le 11 mai dernier à Wambrechies (Nord), comme le racontent nos confrères du Parisien.

Ce jour-là, de nombreuses personnes se massent devant la mairie de cette commune d'environ 10 000 âmes afin d'assister, du moins le croient-ils, au baptême de Mano et Anna, deux des trois enfants d'Alexandre et Violaine. Ce couple de quadragénaires a en effet invité tous ses amis pour l'occasion et, comme à leur habitude, ils ont fait les choses sobrement. Pas de « dress code » donc - « certains sont arrivés en short et en tongs » - ni de consignes, le seul mot d'ordre étant de passer un bon moment avec leur entourage.

La cérémonie se déroule donc normalement quand soudain, les parents disparaissent. Surpris, les convives restent sans voix et commencent même à s'inquiéter, d'autant que les trois enfants du couple sont toujours présents dans la salle, comme abandonnés à leur sort.

Après quelques minutes confuses, Alexandre et Violaine refont surface en tenues de... mariés sous le regard médusé de l'assistance.

« Surprise ! On se marie ! », lance le couple aux invités qui tombent des nues

« Ils se sont tous mis à pleurer et nous, on rigolait », se souvient Alexandre, encore hilare et plutôt fier de son coup. Il faut dire qu'il préparait ce mariage « à l’arrache » depuis février avec celle qui est désormais sa femme. On imagine donc leur satisfaction mais aussi leur bonheur lorsqu'ils ont découvert les visages stupéfaits de leurs proches et amis.

Ensemble depuis 22 ans, Alexandre et Violaine souhaitaient ainsi se marier de manière originale, sans organiser un événement en grande pompe. Le couple voulait vivre un moment à la fois drôle et touchant, en compagnie de ceux qui comptent.

Une cérémonie finalement à leur image : sobre et conviviale.

Comme eux, de plus en plus de Français optent pour des noces originales et inattendues. Une tendance qui séduit. Ainsi « sur les 240 000 mariages qui ont lieu chaque année, 30 % sont organisés en mode Las Vegas » affirme Christine Delattre-Serfati, attachée de presse pour le Salon du mariage. « Cela englobe des mariages spontanés, dans un lieu insolite ou les mariages surprises », précise cette spécialiste.

De quoi donner des idées aux futurs mariés.