Ces 10 bâtiments top secrets sont interdits au public et regorgent de mystères

Saviez-vous qu’il existe plusieurs bâtiments top secrets dans le monde ? Ces bâtisses, extrêmement bien protégées, renferment des documents importants dont des secrets d’État.

Au quatre coins du monde, on retrouve des bâtiments confidentiels qui abritent des documents auxquels personne ne peut accéder. Ces édifices imposants et très bien sécurisés protègent des données importantes. Très mystérieux, ils n’ont été vus que par un petit nombre de personnes.

Ces bâtiments sont généralement les sièges de services de renseignements internationaux. S’il est impossible d’entrer à l’intérieur, c’est parce que la sécurité a été renforcée, mais aussi parce que certains sont localisés à des endroits très difficiles d’accès comme dans le désert ou en haute montagne.

Découvrez 10 bâtiments top secrets fascinants.

M16, Londres

À Londres, le M16 est le siège des services secrets britanniques. Situé dans le quartier londonien de Vauxhall, il a été conçu par l’architecte Terry Farrell en 1994. Pour protéger ce qu’il renferme, ce bâtiment possède des fenêtres à triple vitrage, des douves ainsi que des souterrains. Connu pour son architecture médiévale, il est apparu plusieurs fois dans des films de James Bond.

CIA, États-Unis

Le siège de la Central Intelligence Agency est basé aux États-Unis, en Virginie. Il s’agit de l’un des lieux les mieux gardés du pays. Cette unité regroupe deux bâtiments principaux répartis sur une centaine d’hectares, qui contiennent des documents déclassifiés, des armes et du matériel d’espionnage.

MSS, Pékin

Ce bâtiment situé à Pékin centralise les services de renseignements chinois. Ces locaux hyper confidentiels se trouvent dans le quartier de Haidian, à Pékin. Ils ont été créés par le ministère de la Sécurité d’Etat chinois en 1983.

Bundesnachrichtendienst, Berlin

En Allemagne, on trouve également un bâtiment trop secret : le Service fédéral de renseignement allemand (BND). Il s’agit du plus grand quartier général de renseignement au monde puisqu’il s’étend sur 25 hectares et est composé de 2 000 tonnes d’acier et 135 000 mètres cubes de béton.

DGSE, Paris

Dans le 20ème arrondissement de Paris, on retrouve la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Cet édifice regroupe trois bâtiments encerclés d’un haut mur d’enceinte surmonté de barbelés. Ce service a été construit après la Seconde Guerre mondiale et était à l’époque connu sous le nom de Service de documentation extérieure et de contre-espionnage.

Complexe de Cheyenne Mountain, États-Unis

Voici un autre bâtiment strictement confidentiel des États-Unis. Ce complexe a été créé pour résister aux attaques soviétiques pendant la guerre froide. Aujourd’hui, ce centre de commandement est composé de 15 bâtiments retranchés dans les montagnes et contient le centre de commandement de la défense aérospatiale.

GCHQ, Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, dans la périphérie de Cheltenham se trouve le service de renseignement et de cybersécurité britannique. Construit avec de la pierre locale, de l’acier, de l’aluminium et du verre, il s’étend sur 100 000 mètres carrés.

Archives apostoliques du Vatican, Cité du Vatican

En Italie, on retrouve la célèbre Cité du Vatican qui renferme les archives apostoliques. Parmi les documents confidentiels, on retrouve ceux du Saint-Siège, dont le contenu est la propriété du pape. Ces archives datent du 8ème au 20ème et plusieurs millions d’entre elles sont stockées dans un bunker de deux étages.

Centre de données Pionen White Mountain, Stockholm

À Stockholm, on retrouve un centre de données exploité par un fournisseur suédois de services internet. À 100 pieds sous terre, cet ancien bunker de la défense civile a été construit dans le but de résister à une attaque nucléaire. Pour y accéder, vous devez traverser des portes métalliques de 40 centimètres d’épaisseur.

Svalbard Global Seed Vault, Norvège

Dans l’océan Arctique, sur un archipel norvégien reculé, se trouve un site scientifique secret. Cette chambre forte mondiale est l’une des réserves de secours pour les banques de semences végétales du monde entier. Dans cet entrepôt, on retrouve plus d’un million d’échantillons de semences afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement alimentaire de la planète. Ces échantillons sont conservés au frais même en cas de panne électrique.