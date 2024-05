Ces “jumeaux araignées” nés avec 3 jambes, 4 bras et un seul bassin, opérés pour qu'ils puissent s'asseoir

En Indonésie, des frères siamois liés par le même bassin sont nés avec trois jambes et quatre bras, les contraignant à rester allongés. Grâce à une opération inédite, ils vont enfin pouvoir s’asseoir.

Les médecins leur ont donné le surnom de “jumeaux araignées”. Reliés par le même bassin lors de leur naissance, ces frères siamois, nés avec trois jambes et quatre bras, n’étaient pas supposés survivre.

Cependant, six ans après leur naissance, ils sont toujours vivants. Après avoir passé les premières années de leur vie allongés à cause de leur malformation, ils ont été opérés avec succès afin de gagner en mobilité. Leur cas très rare a été le sujet d’une étude publiée dans la revue scientifique American Journal of Case Reports, le 12 mai dernier.

Crédit photo : American Journal of Case Reports

La fusion du bassin concerne 6 à 11% des siamois

Scientifiquement, ces jumeaux siamois sont appelés “ischiopagus tripus”, qui se caractérise par une fusion du bassin. Une anomalie qui concerne entre 6 et 11% des jumeaux siamois dans le monde. Pourtant, malgré leur malformation, ils ont toujours été en parfaite santé et la grossesse s’était déroulée sans complications.

Crédit photo : American Journal of Case Reports

Durant les trois premières années de leur vie, les jumeaux siamois ont vécu allongés sur le dos. Une opération a été réalisée afin de leur amputer l’une des trois jambes qui n’était pas fonctionnelle, dans le but de stabiliser leur hanche et leurs os pelviens. Trois mois après leur opération, ils n’ont rencontré aucune complication.

Ils peuvent désormais s’asseoir et au regard du manque de complications, les scientifiques ont un grand espoir de les voir se tenir debout dans les années à venir. Le fait qu’ils aient survécu à tout cela sans avoir de problèmes de santé est un véritable miracle pour la science.