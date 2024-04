Lori et George, les jumeaux siamois les plus âgés au monde, sont décédés à 62 ans

Lori et Gorge Schappell étaient les jumeaux siamois les plus âgés au monde, défiant tous les pronostics des médecins. Ils sont décédés à l’âge de 62 ans.

Lori et George Schappell étaient très connus aux États-Unis et pour cause : ces jumeaux siamois étaient les plus âgés au monde. Lori et George sont nés le 18 septembre 1961 à West Reading, en Pennsylvanie. Ces jumeaux sont des siamois craniopages, ce qui signifie qu’ils fusionnent au niveau de voûte crânienne. Ils sont liés par des os, des vaisseaux sanguins vitaux et partageaient 30% de leur cerveau dont le lobe frontal et le lobe pariétal. Cette forme de jumeaux siamois est très rare puisqu’elle ne concerne que 2 à 6% des cas.

Si Lori était valide, George devait se déplacer en fauteuil roulant car il souffrait de spina-bifida, un problème au niveau de la colonne vertébrale. Pendant leur vie, Lori et George ont refusé toute opération qui aurait pu les séparer car comme l’affirmait George : “Pourquoi réparer ce qui n’est pas cassé ?” Pour ces jumeaux, il était “très important de vivre de manière la plus indépendante possible”. Ainsi, ils vivaient dans un appartement de deux chambres et avaient chacun leur propre chambre, alternant les nuits dans chacune d’elles. Ils se douchaient également séparément, utilisant le rideau de douche comme barrière.

“Quand j’allais à des rencards, George apportait des livres à livre et, comme ne nous nous faisons pas face, il pouvait ignorer tout baiser”, a expliqué Lori.

Les jumeaux siamois les plus âgés au monde

Pendant des années, Lori a travaillé dans la blanchisserie d’un hôpital avant de laisser sa carrière de côté en 1996 pour permettre à son frère de se lancer dans une carrière de chanteur de musique country.

Malheureusement, Lori et George sont décédés ce dimanche 7 avril, à l’hôpital de l’université de Pennsylvanie, à l’âge de 62 ans. Bien que leur décès soit regrettable, ces jumeaux ont défié tous les pronostics des médecins, qui ne leur donnaient que 30 ans à vivre. La cause de leur mort reste inconnue.

Crédit photo : Guinness World Records

En vivant jusqu’à 62 ans, Lori et George sont devenus les jumeaux siamois les plus âgés au monde, dépassant Masha et Dasha Krivoshlyapova, des jumelles nées à Moscou en 1950 et décédées à l’âge de 53 ans. En plus de cela, Lori et George sont les premiers jumeaux siamois transgenres. Elles sont nées jumelles mais George, qui s’appelait Dori à sa naissance, a annoncé qu’il était transgenre en 2007.