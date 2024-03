Une jumelle siamoise de 34 ans, ancienne vedette de télé-réalité, s'est mariée sous les yeux de sa soeur

Abigail et Brittany Hensel, deux soeurs jumelles siamoises connues pour avoir participé à une télé-réalité, ont accueilli un nouveau membre dans leur vie. En effet, Abby s’est mariée à un vétéran de l’armée.

Nées siamoises en 1990, Abigail et Brittany Hensel ont été les premières, aux États-Unis, à représenter les siamois dans les médias alors qu’elles n’étaient qu’enfants. En 1996 et 1998, elles apparaissent dans le documentaire médical “Liées pour la vie” produit par le groupe Discovery Channel. En 1996, les jeunes femmes sont présentées en couverture de Life avant d’apparaître dans le talk show très populaire d’Oprah Winfrey.

En 2012, elles deviennent les vedettes de leur propre émission de télé-réalité intitulée “Abby & Brittany”, en huit épisodes, diffusée sur TLC. Ce programme montrait alors la vie étudiante des deux jumelles siamoises à l’université de Bethel, entre recherche d’un travail et voyages en Europe.

Quelques années plus tard, cette exposition médiatique semble bien lointaine puisque les deux jeunes femmes deviennent institutrices dans une école privée. Retombées dans l’anonymat, elles mènent leur vie tranquillement sans trop s’exposer.

Preuve de leur discrétion, c’est via une simple vidéo sur TikTok que les deux soeurs ont annoncé une grande nouvelle : Abigail s’est mariée il y a trois ans, avec un jeune homme appelé Josh, un infirmier et vétéran de l’armée.

Même corps mais pas les mêmes goûts

Les deux soeurs siamoises bicéphales ont deux colonnes vertébrales jointes au niveau du bassin. Elles ont deux estomacs et quatre poumons, et chacune contrôle un bras et une jambe.

Depuis leur enfance, elles sont contraintes de se coordonner constamment dans chacun de leurs mouvements, comme marcher, applaudir ou nager. Chacune est capable de manger et d'écrire séparément ou simultanément. Il leur a fallu 10 ans pour parvenir à marcher de façon synchronisée, après de nombreuses chutes.

Durant leur enfance, elles ont pratiqué de nombreux sports comme le volley, le basket, le kickball, la natation et le cyclisme. Elles partagent également d’autres passe-temps comme le chant ou le piano.

Crédit photo : Abigail et Brittany Hensel

Elles revendiquent avoir des goûts très différents en termes de gastronomie et de mode. Ainsi, lorsqu’elles s’habillent, elles négocient entre elles ce qu’elles veulent porter chaque jour. Désormais, même si il n’y a qu’Abigail qui s’est mariée, Brittany n’est jamais bien loin, ce qui ne l’empêche pas d’avoir des rêves de mariage. Elles partagent aussi le rêve de devenir mamans puisque leur appareil reproducteur est considéré comme fonctionnel.